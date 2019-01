Einige konkrete Folgen des Personalnotstands: Die jährlichen Schuleingangsuntersuchungen würden sich verzögern, Beratungen etwa in Kindertagesstätten zu Impfungen, Infektionskrankheiten, dem Entwicklungsstand von Kindern sowie entsprechendem Förderbedarf seien kaum noch möglich. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Knapp zwei Monate ist es erst her, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ihrem Ärger über den anhaltenden Personalnotstand Luft gemacht haben. An diesem Mittwoch hat sich erneut eine Gruppe von Beschäftigten für die am Nachmittag beginnende Gesundheitsdeputation angesagt. Zuvor gibt es eine Protestaktion anlässlich eines Warnstreiks, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi anlässlich der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst aufgerufen hat.

„Der Frust ist riesig“, sagt Phillip Bergstedt, Mitarbeiter im Gesundheitsamt und Verdi-Betriebsgruppensprecher. „Wir erwarten, dass die Deputierten endlich alle verstehen, wie prekär die Lage im Gesundheitsamt ist. Immerhin geht es hier um die Gesundheitsversorgung der Bremer Bevölkerung.“ Der gesetzliche Auftrag könne aber in einigen Abteilungen schon seit Langem nicht mehr erfüllt werden, weil Fachkräfte fehlten.

Lange bekannte Personalnot

Die konkreten Folgen des Personalnotstands: Die jährlichen Schuleingangsuntersuchungen würden sich verzögern, Beratungen etwa in Kindertagesstätten zu Impfungen, Infektionskrankheiten, dem Entwicklungsstand von Kindern sowie entsprechendem Förderbedarf seien kaum noch möglich. Auch vorgeschriebene Hygiene-Begutachtungen in Bezug auf sanitäre Anlagen oder verbaute Stoffe würden nur eingeschränkt umgesetzt. „Das zuständige Referat Umwelthygiene ist nur noch mit drei Mitarbeitern besetzt“, so Bergstedt.

„Eine Schlussabnahme von fertiggestellten Kitas findet seit Oktober nicht mehr statt. Und ab dem 1. Februar können auch keine detaillierten Stellungnahmen mehr zu Neubau- oder Umbau-Vorhaben von Kitas und Schulen abgegeben werden, das wird dann nur noch eine Standardstellungnahme sein.“ Nach Angaben des Verdi-Betriebsgruppensprechers ist die Zahl solcher Vorhaben aufgrund von Sofortprogrammen im vergangenen Jahr von zuvor 75 auf 126 gestiegen. Der Stellenschlüssel in dem Referat sei diesem Anstieg aber nicht angepasst worden.

Lange bekannte Personalnot herrscht laut Bergstedt auch in dem Referat Infektionsepidemiologie, dort sind unter anderem Hygienekontrollen von Krankenhäusern, Tageskliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen angesiedelt. Durch die Kontrollen sollen etwa Ausbrüche von multiresistenten Keimen oder andere Epidemien verhindert werden. Der gesetzliche Auftrag für die Klinikbegehungen könne „gerade noch mit Ach und Krach“ wahrgenommen werden, sie müssten aber je nach Personallage häufig verschoben werden.

Hygienekontrollen etwa in Altenheimen oder auch in der JVA dagegen, die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfinden sollen, fielen seit rund drei Jahren weg. Dort könne nur noch anlassbezogen reagiert werden. Bergstedt: „Wenn die Entwicklung im Gesundheitsamt so weitergeht, dann können wir den Laden bald dicht machen.“ Sollte es unter diesen Bedingungen zu einer Epidemie oder einem Legionellen-Ausbruch wie vor einigen Jahren kommen, der schnelles Handeln erfordere, sei das Amt nicht in der Lage, angemessen darauf zu reagieren.

Behörde soll Versprechen umsetzen

Bereits Anfang Dezember hatten Mitarbeiter des Amtes Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) in der Deputationssitzung eine Liste mit mehr als 100 Unterschriften übergeben und den Fachpolitikern die Folgen deutlich geschildert. In einem Maßnahmenpaket hatten sie ihre Forderungen zusammengefasst: Vakante Stellen sollen danach zügig besetzt, allen Beschäftigten eine Zulage von 100 Euro bezahlt, Pflegekräfte entfristet, der Stellenplan an die gestiegenen Aufgaben angepasst und frei werdende Stellen besetzt werden, bevor etwa ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht. „Das würde bedeuten, dass eine Stelle für eine gewisse Zeit doppelt besetzt ist. Dies halten wir deshalb für absolut erforderlich, weil ansonsten wichtiges Fachwissen verloren geht“, begründet Bergstedt den letzten Punkt des Katalogs.

Die Beschäftigten erwarteten jetzt, dass die Behörde ihre Versprechen zur Verbesserung der Personalsituation in die Tat umsetze. In mehreren Brandbriefen seien die Folgen und die Belastung der Beschäftigten deutlich beschrieben worden. Ein Ergebnis der anhaltenden Personalnot sei ein hoher Krankenstand. Bergstedt: „Die Abwärtsspirale ist in vollem Gang.“

Gesundheitssenatorin Quante-Brandt hatte in der Deputationssitzung im Dezember betont: „Das Problem ist bekannt, und wir sind in kontinuierlichem Austausch.“ Bundesweit habe der öffentliche Gesundheitsdienst Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Fachpersonal. Ärztestellen seien bereits mit einer außertariflichen Bezahlung ausgeschrieben worden. Das reicht den Beschäftigten nicht: Sie fordern anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen unter anderem eine Lohnerhöhung von sechs Prozent. Die Befristungspraxis bei Hebammen und Kinderkrankenschwestern sei zudem unerträglich und führe dazu, dass das Gesundheitsamt Fachkräfte ans Umland verliere.

Die Fraktion der Linken unterstützt die Forderungen und den angekündigten Warnstreik der Beschäftigten: „Die Gesundheitssenatorin muss handeln, und sie muss es schnell tun. Ein nicht arbeitsfähiges Gesundheitsamt kann sich keine Stadt leisten“, betont der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Peter Erlanson, in einer Mitteilung. Auf allen Ebenen fehle Personal, die Arbeitsbedingungen müssten attraktiver gemacht werden.