Bei der Jahressitzung waren der Gesamtpersonalrat, die Personalräte, Frauenbeauftragten und Schwerbehindertenvertretungen des bremischen öffentlichen Dienstes anwesend. (Carmen Jaspersen/dpa)

Zu wenig Leute für zu viele Aufgaben: So ist der Zustand in der Verwaltung, in den Schulen, bei der Polizei oder an der Universität, fragt man die Personalräte. Am Mittwoch hatten der Gesamtpersonalrat (GPR), die Personalräte, Frauenbeauftragten und Schwerbehinderten­vertretungen des bremischen öffentlichen Dienstes Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zu ihrer vierten Jahressitzung eingeladen, um mit ihm über die Situation und vor allem den Personalmangel zu sprechen. „Der neue Koalitionsvertrag hat uns im Gegensatz zu anderen davor Hoffnung gemacht“, sagte Doris Hülsmeier, GPR-Vorsitzende.

Konkrete Aufgabenbewältigung

Und aus ihrer Sicht bestätigte der Regierungschef bei dem Treffen mit rund 160 Interessenvertretern, dass es künftig zumindest etwas besser werden soll. Er stehe für einen handlungsfähigen öffentlichen Dienst ein, sagte Bovenschulte. Bremen werde sich nach den Jahren der Kürzungen zukünftig bei der Personalbedarfsplanung an konkret zu bewältigenden Aufgaben orientieren. Sein Senat wolle die im Rahmen der Schuldenbremse bestehenden Möglichkeiten nutzen.

Man habe die eigenen Positionen auch angesichts der Haushaltsberatungen deutlich machen wollen, sagte Hülsmeier, auch wenn die bisherigen Anstrengungen des Senats wie die Erhöhung der Besoldung für Grundschullehrer und das Bekenntnis der Koalition zum Personalvertretungsgesetz durchaus Anerkennung finden würden. Matthias Bowe vom Personalrat Werkstatt Bremen kritisierte, dass Zeitarbeit immer wieder zum Stopfen von Personallöchern genutzt werde. Auch Lüder Fasche (Gewerkschaft der Polizei) plädierte für bessere Arbeitsbedingungen.