Umweltstaatsrat Ronny Meyer erklärte, dass der Entschluss des Personalrats die Spitze seines Ressorts unvorbereitet getroffen habe. (Koch)

Der Personalrat im Ressort für Umwelt, Bau und Verkehr ist am Dienstag zurückgetreten. Das sei einstimmig entschieden worden, heißt es in einer Mail an die Ressortspitze. Die Begründung: "Aus der Perspektive des Personalrats finden gleichberechtigte Mitbestimmung und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Behördenleitung und Personalrat (...) unternehmens- und führungskulturell keinen bestimmungsgemäßen Platz".

Und weiter: "Statt demokratisch legitimierter Beteiligungskultur sehen wir strukturell verfestigte Ausgrenzung und einen zunehmenden Hang zu autoritärer Führung." Der Personalrat werde "in die Rolle des nützlichen Lakaien abgedrängt" und "personalvertretungsrechtlich immer weiter marginalisiert". Konkrete Beispiele werden nicht genannt. Für eine erläuternde Stellungnahme war am Dienstag kein Personalratssprecher zu erreichen. Der Vorsitzende des neunköpfigen Gremiums und ein Stellvertreter hatten ihre Ämter offenbar vor dem Rücktrittsbeschluss niedergelegt.

Es hat Unstimmigkeiten gegeben

Der Entschluss habe die Ressortspitze unvorbereitet getroffen, sagt Staatsrat Ronny Meyer (Grüne). "Ich bin sehr irritiert, dass der Personalrat ohne jede Ankündigung zurückgetreten ist." Es habe in der Vergangenheit Unstimmigkeiten gegeben, wie sie in anderen Ressorts auch aufträten. Dabei gehe es beispielsweise um den Umzug der Umweltabteilungen aus der Ansgaritorstraße in die Überseestadt oder um die Kündigung eines Mitarbeiters in der Probezeit. Noch nie sei vom Letztentscheidungsrecht des Senats Gebrauch gemacht worden, der vorgeschriebene Ablauf über Einigungsstelle und Schlichtungsverfahren sei in Konfliktfällen eingehalten worden, um Kompromissen den Weg zu bahnen.

Als "härtesten Fall" bezeichnet Meyer einen Zwist, der inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig anhängig ist. Das Bauressort sieht die Grenze der Mitbestimmung des Personalrats im Fall einer Bediensteten gekommen, die aufgrund von häufiger und kurzfristiger Fehlzeiten die Anordnung erhielt, am ersten Tag ihrer Krankheit ein ärztliches Attest vorzulegen. Das Bauressort beruft sich auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Personalvertretungsgesetz in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die Richter des Verwaltungs- und dem Oberverwaltungsgericht Bremen teilten diese Auffassung nicht.

Er hege keinerlei Zweifel an der Bedeutung des Personalrats, so Meyer. Das Gremium sei wichtig, um die Anliegen der Mitarbeiter aufzunehmen, zu sammeln und der Ressortspitze zu spiegeln. Dass sich beim Umgang mit solchen Anliegen Konflikte auftäten, liege in der Natur der unterschiedlichen Rollen.

Linke nennen Rücktritt einen "schwerwiegenden Vorwurf"

Unverständlich sei ihm, warum für die nächste gemeinsame Sitzung am Freitag keine Aussprache zur offenkundigen Frustration von Personalratsmitgliedern auf die Tagesordnung aufgenommen worden sei, so Meyer. Zudem sei noch im April geplant worden, einen vom Gesamtpersonalrat moderierten Workshop zu veranstalten, um sich über "die unterschiedlichen Vorstellungen zur Mitbestimmung" zu verständigen und den Haussegen gerade zu rücken. Der Personalrat beschreibt es so: "Anfang April hat der Gesamtpersonalrat einen mit uns abgestimmten Vorstoß unternommen, der Dienststellenleitung den Ernst der Situation zu vermitteln. Kurz sah es danach so aus, als reagiere die Dienststellenleitung mit einem ernsthaften Gesprächsinteresse und wolle etwas ändern. Es sah nur so aus, die übliche Hinhaltetaktik."

Die Fraktion der Linken hat Stellung zu dem Rücktritt bezogen: Die Art und Weise sei "ein schwerwiegender Vorwurf", sagte die Vorsitzende Kristina Vogt. "Der Personalrat muss vom Dienstherren Fürsorgepflicht und kommunikative Entscheidungsprozesse im Rahmen der Gesetze erwarten können. Wenn das offenkundig nicht der Fall ist, muss die Führungskompetenz in der Behördenspitze kritisch überprüft werden.“