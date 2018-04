"Bremen ist, war und wird immer ein wichtiger Partner für Peru sein." Diesen Satz hat der Botschafter der Republik Peru, Elmer Schialer, am Donnerstag ins Goldene Buch der Stadt Bremen geschrieben. Bürgermeister Carsten Sieling hatte den peruanischen Diplomaten, der seit 2017 in Deutschland akkreditiert ist, zum Antrittsbesuch im Rathaus empfangen. Auf den Eintrag in das Goldene Buch im Kaminsaal folgte ein Gedankenaustausch in der Güldenkammer. Dabei wurden die guten Beziehungen der Hansestadt zu der Andenrepublik hervorgehoben. Schialer sprach davon, dass Peru noch aufholen müsse, insbesondere den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Häfen. Hier hoffe er auf deutsches Know-how und auf Investoren, auch aus Bremen.

Vor zwei Jahren hatte eine Delegation aus den Reihen der Bremer Handelskammer das südamerikanische Land besucht, auch Wirtschaftssenator Martin Günthner war seinerzeit mit von der Partie. An diese Gespräche wolle man gerne anknüpfen, erklärten beide Seiten. Bürgermeister Sieling erinnerte an bekannte Namen Bremer Pioniere in Peru wie zum Beispiel Johann Gildemeister (ab 1850 erster bremischer Konsul in Lima). Auch Mitglieder der Familie Lamotte wanderten im 19. Jahrhundert in den Andenstaat aus und gründeten dort Handelsunternehmen. Diese historischen Bezüge seien für Bremen "eine Verpflichtung, die teilweise seit fast zwei Jahrhunderten bestehenden guten Beziehungen weiter zu stärken“. Bei seinem Besuch in Bremen wurde Botschafter Schialer von Generalkonsul Carlos Heredia aus Hamburg und dem Bremer Honorarkonsul für Peru, Hans-Joachim Schnitger, begleitet. Mit der Visite im Rathaus schloss der Botschafter sein Programm in Bremen ab. Zuvor war der Diplomat Gast der Handelskammer im Haus Schütting, auch der Bürgerschaft stattete er einen Besuch ab.