"Schluss mit der Fischerei" fordert das Bremer Peta-Zwei-Team. (Kuhaupt)

Eine junge Frau liegt am Boden, eingehüllt in ein Fischernetz: Die Aktion am Sonntagvormittag vor dem Hauptbahnhof sorgte für Aufmerksamkeit und Interesse. Genau dies wollten die Mitglieder von "Peta Zwei", der Jugendkampagne der Tierrechtsorganisation Peta, erreichen. Anlass war der Welttag zur Abschaffung von Fischerei und Aquakultur. "Könnten wir Fische schreien hören, würde sie niemand mehr essen", sagte Franziska Kagemann, Leiterin des Bremer Peta-Zwei-Stadtteams. "Heute wissen wir, dass ein Fisch ein Jemand ist und kein Etwas. Mit dieser Aktion möchten wir die Menschen auf das Leid der sensiblen Tiere aufmerksam machen und Alternativen aufzeigen. Es gibt unglaublich viele leckere, fischfreie Gerichte; und es war nie einfacher, vegan zu leben."

Jedes Jahr werden Peta zufolge Milliarden Fische aus den Ozeanen gezogen. Auf den Fischerbooten würden sie langsam ersticken oder ohne Betäubung getötet. Aus ihnen werde unter anderem Fischmehl- oder -öl für die Fütterung von Fischen gemacht, die in Aquakulturen gezüchtet würden. Hinzu kämen Milliarden Meerestiere, die als sogenannter Beifang in den Netzen landeten. Peta fordert das Ende der Fischerei.

Unter dem Motto "Fischen tut weh" solle die Aktion verdeutlichen, dass Meeresbewohner fühlende Lebewesen seien, die Schmerzen und Angst hätten, so Kagemann. Rund 90 Organisationen von vier Kontinenten nehmen nach Angaben der Tierrechtsorganisation an der Kampagne teil und veranstalten ähnliche Aktionen. In Deutschland seien Teams in 13 Städten unterwegs, um auf das Leid der Fische aufmerksam zu machen.