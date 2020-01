Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kommt nach Bremen. (Ole Spata)

Zur 476. Schaffermahlzeit erwarten die Veranstalter mit Peter Altmaier (CDU) einen prominenten Ehrengast. „Wir freuen uns sehr, mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie eine hochrangige Persönlichkeit aus der aktuellen Regierung begrüßen zu dürfen“, teilt Ausrichter Bülent Uzuner vom Haus Seefahrt mit. Entsprechend den Statuten nimmt jedes Jahr eine auswärtige Führungspersönlichkeit an dem traditionellen Brudermahl teil.

Dem Brauch nach darf jeder auswärtige Gast nur ein einziges Mal an der Veranstaltung teilnehmen. Im vergangenen Jahr war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim Essen in der Oberen Rathaushalle dabei. Die Schaffermahlzeit, die seit 1545 die Verbindung zwischen der Seefahrt und den Kaufleuten symbolisiert, findet am Freitag, 14. Februar, statt. Die Namen der weiteren Gäste werden den Ausrichtern zufolge erst am Veranstaltungstag bekannt gegeben.