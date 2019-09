Wurde zum neuen AfD-Landesvorsitzenden gewählt: Peter Beck (Christina Kuhaupt)

Nach dem Bruch der Bremer AfD-Bürgerschaftsfraktion beraten sich die Mitglieder des Landesverbandes am Sonntag auf einem Parteitag. Dort haben sich auch die Vorzeichen geändert: Nach dem Rücktritt von Frank Magnitz am Samstagabend wird es definitiv einen neuen Landesvorstand bei der Bremer AfD geben. Nachdem Magnitz mit zwei weiteren Abgeordneten die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft verlassen hatte, war seine Wiederwahl aber ohnehin unwahrscheinlich.

Der stellvertretende Landeschef Thomas Jürgewitz informierte die Mitglieder am Morgen über den überraschenden Rücktritt, den Magnitz per Mail mitgeteilt hatte. In einer ersten Abstimmung wurde beschlossen, dass die schreibende Presse am Landesparteitag teilnehmen darf, Bild- und Tonaufnahmen waren jedoch untersagt.

Zum Auftakt sorgte der Versammlungsleiter, Julian Flak vom AfD-Landesverband Schleswig-Holstein, für einen Paukenschlag. Nach seiner rechtlichen Auffassung kann der Landesparteitag an diesem Sonntag nicht wie vorgesehen den Landesvorstand komplett neu wählen, sondern lediglich den Vorsitzenden als Nachfolger des zurückgetretenen Frank Magnitz. Im Saal sorgte das für erhebliche Unruhe unter den 48 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern. „Absurd“, „ich fühle mich veralbert“, lauteten einige der Zeischenrufe. Ob die Versammlung sich aber auch über diese rechtliche Würdigung Flaks hinwegsetzt, wird sich später beim Tagungsordnungspunkt „Vorstandswahlen“ zeigen.

Nach einer kurzen Mittagspause kam dann die nächste Wende. Der abwesende Vorständler Uwe Felgenträger teilte per Mail mit, dass er ebenfalls zurücktreten wird. Daraufhin erklärten auch die verbliebenen Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt und machten auf diese Weise den Weg frei für die komplette Neuwahl. Dort wurde Peter Beck zum neuen AfD-Landesvorsitzenden gewählt. Der Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft erhielt 37 von 49 Stimmen. Zehn Mitglieder stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Auch der bisherige Magnitz-Stellvertreter Thomas Jürgewitz wurde für den Posten vorgeschlagen, trat aber nicht zur Wahl an - ebenso wie bei der Wahl zum Stellvertreter von Peter Beck. Als neuer Stellvertreter wurde stattdessen Sergej Minch gewählt. Er gewann eine Stichwahl gegen Heiner Löhmann mit 33 zu 11 Stimmen.

