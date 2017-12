Kommen zusammen nach Bremen: Peter Maffay und Johannes Oerding (Wolfgang Köhler)

Das Album "MTV Unplugged" von Peter Maffay schoss unmittelbar nach der Veröffentlichung an die Chartspitze, und auch die gleichnamige Tour mit Johannes Oerding ist bereits gut gebucht. Nur einem Tag nach dem Auftakt der Tournee in Kiel kommen die beiden Musiker am 15. Februar in die ÖVB Arena nach Bremen.

Gemeinsam werden Maffay und Oerding mindestens vier Songs interpretieren. So ergänzt Johannes Oerding den Titel "Eiszeit" um eine weitere Strophe. Und auch beim Klassiker "Über sieben Brücken musst du geh'n" wird 35 Jahre alte Musiker aus Münster mitwirken. "Johannes kommt mir seiner unglaublichen Stimme und macht ein ganz frisches Lied draus", lobt Maffay seinen Partner. Der 68-Jährige freut sich darüber, dass Johannes Oerding bei allen Konzerten dabei sein wird. "Zwischen uns besteht eine musikalische Seelenverwandschaft", so Maffay.

Für das um 20 Uhr beginnende Konzert am 15. Februar 2018 in Bremen gibt es noch wenige Karten. (wk)