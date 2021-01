Ein Tablett mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer. Die Firma hat Probleme mit der Lieferung. (Matthias Bein/DPA)

Der Pharmakonzern Pfizer rechnet mit einer Einschränkung der Corona-Impfstoff-Lieferungen in Europa in den kommenden Wochen. Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion im Werk in Puurs in Belgien würden sich „vorübergehend auf die Lieferungen von Ende Januar bis Anfang Februar auswirken“, teilte Pfizer am Freitag mit. Es könne „in naher Zukunft zu Schwankungen bei Bestellungen und Versandplänen“ kommen.

Zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitgeteilt, dass Pfizer die in den kommenden drei bis vier Wochen bereits zugesagte Menge an Impfstoff nicht liefern könne. Unklar ist noch, wie groß die Mengen an Impfstoff sind, die nun vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Das hat auch Auswirkungen auf die geplanten Impfungen in Bremen: „In der kommenden Woche erhalten wir noch mal unsere reguläre Lieferung in der Größenordnung von rund 5800 Impfdosen. Wie es in den Wochen danach aussieht, wissen wir leider aktuell noch nicht“, teilte Senatorin Claudia Bernhard (Die Linke) am Freitag mit. „Dass es jetzt erneut zu solchen Verzögerungen kommt, ist mehr als ärgerlich. Die Planungen in allen Bundesländern bauen auf regelmäßige Lieferungen. Welche Auswirkungen diese Verzögerung jetzt für die Impfeinladungen an die über 90-Jährigen in Bremen hat, können wir aktuell noch nicht abschätzen“.

Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, dass ab dem kommenden Montag in der Stadt Bremen die ersten Impfeinladungen verschickt werden. Vorgesehen seien zunächst rund 4500 Impfeinladungen. Diese Planung beruhe jedoch auf den Lieferzusagen. „Wir werden jetzt erst einmal den Fokus darauf richten, die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen sicher beenden zu können. Hier macht es sich jetzt bezahlt, dass wir bislang nur sehr wenige Impfdosen verimpft haben, die eigentlich für die zweite Dosis vorgesehen sind“, teilte sie mit. Voraussicht sei es möglich, sowohl die erste als auch die zweite Impfdosis in allen Pflegeeinrichtungen bis Mitte Februar zu vergeben.

Lieferung für Januar nicht betroffen

„Das ist ein echter Schlag ins Kontor“, sagte auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Lieferung über rund 68.000 Impfdosen, die für den 19. Januar erwartet wird, sei nicht betroffen und soll wie geplant eintreffen. „Es wird aber erwartet, dass die Folgelieferungen in den nächsten Wochen kleiner ausfallen werden“, sagte die Ministerin. Reimann verwies darauf, dass bereits die ursprünglich für Niedersachsen angekündigten rund 60.000 Impfdosen pro Woche nicht ausreichen, um alle Impfberechtigten mit der höchsten Priorität in Niedersachsen zügig zu impfen.

Pfizer betonte, dass die Änderungen in der Fabrik zu einer signifikant höheren Anzahl an Impfdosen Ende Februar und im März führen würden. „Unsere Pläne sehen eine gerechte Verteilung im Rahmen der Vereinbarungen mit den Regierungen vor und dass jedes Land seine zugewiesenen Dosen über die Laufzeit des Vertrags erhält, obwohl die geschätzten Mengen in einem bestimmten Quartal möglicherweise angepasst werden müssen.“