Die Sanierung des Marcus-Brunnens im Bürgerpark geht in die finale Phase. (Roland Scheitz)

Was lange währt, wird endlich gut: Die Sanierung des Marcus-Brunnens im Bürgerpark geht in die finale Phase, Ende nächster Woche sollen die Pflasterarbeiten beginnen. Das teilte Parkdirektor Tim Großmann am Rande der Jahreshauptversammlung des Bürgerparkvereins mit. Großmann rechnet mit einer Arbeitsdauer von vier bis fünf Wochen, parallel sollen die unterirdischen Pumpen in den Probebetrieb gehen.

Wann das Wasser wieder sprudelt, lässt sich nach den bisherigen Verzögerungen allerdings schwer vorhersagen. Als „Wunschtermin“ nannte Großmann einen Zeitpunkt gegen Ende Juli. Die Gesamtkosten für die Brunnensanierung werden sich laut Großmann auf 250 000 bis 300 000 Euro belaufen. „Damit haben wir gerechnet“, sagte er. Zwischen 160 000 und 170 000 Euro setzen sich aus Einzelspenden zusammen.

Die Sanierungsarbeiten hatten im Dezember 2017 begonnen und sollten ursprünglich nur vier Monate dauern. Es traten jedoch immer neue Schwierigkeiten auf, das zu tief gegossene Fundament warf den Zeitplan endgültig über den Haufen – der schon neu errichtete Brunnen musste wieder abgebaut werden, die ganze Arbeit ging von vorne los. Großmann ist noch immer fassungslos über den Fehler. „Bis dahin lief eigentlich alles im Rahmen.“ In diesem Frühling waren die Arbeiten am Brunnen beendet, Gerüst und Plane wurden Anfang April entfernt.

Weitere drei Jahre im Amt

Die hochkomplexe Wassertechnik des Brunnens reguliert sämtliche Gewässer im Bürgerpark. Seinen Namen verdankt der 1889 errichtete Brunnen seinem Stifter, dem damaligen Senator und späteren Bürgermeister Victor Marcus, der auch den zweiten Marcus-Brunnen auf dem Liebfrauenkirchhof finanzierte.

Bei der Jahreshauptversammlung im Konferenzcentrum der Sparkasse Am Brill wurde Joachim Linnemann als Präsident für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Zum seinem Stellvertreter wurde der bisherige Schatzmeister Dietrich Grashoff gewählt. Als Nachfolgerin des aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Berend Jürgen Erling rückte Sylvia Wedemeyer von der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung in den Vorstand auf. Erling war im Mai 2018 zum neuen Landesschatzmeister der CDU avanciert.