Pflegekräfte wünschen sich laut Erhebung vor allem mehr Wertschätzung und eine bessere Bezahlung. (Tom Weller)

Bis zu 1500 aus dem Beruf ausgestiegenen Arbeitnehmer oder bisher in Teilzeit beschäftigte Pflegekräfte könnten im besten Fall in Bremen Vollzeit in der Pflege arbeiten, wenn sich die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung verbessern. Das ergibt eine Hochrechnung der Arbeitnehmerkammer, die dafür rund 1000 Pflegerinnen und Pfleger aus Kliniken, der stationären Pflege sowie bei ambulanten Pflegediensten befragt hat.

Die wichtigsten Faktoren, um diese Pflegekräfte zu gewinnen, sind demnach eine bessere Wertschätzung der Arbeit, die sich vor allem in der Bezahlung ausdrückt sowie mehr Zeit und Ruhe für eine angemessene Pflege. „Letzteres ist ein bisschen vertrackt: Man braucht demnach mehr Pflegekräfte, um eine Qualität der Arbeit zu ermöglichen, die für Pflegekräfte attraktiv ist“, kommentiert Jennie Auffenberg, Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik in der Arbeitnehmerkammer, das Ergebnis.

Insgesamt zeigte sich die Arbeitnehmerkammer überrascht über dieses hohe Potenzial möglicher Pflegekräfte aus den Reihen der Berufsrückkehrer und Teilzeitbeschäftigten. „Nur 12 Prozent der Aussteiger und 28 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Teilzeit haben eine Rückkehr oder Stundenaufstockungen komplett ausgeschlossen“, sagt Auffenberg. Aus diesem Ergebnis leitet die Arbeitnehmerkammer klare Handlungsempfehlungen ab, wie die Arbeitsbedingungen der Pflege verbessert werden sollten. Neben einer besseren Bezahlung ist das vor allem eine Rückkehr zu einem Personalschlüssel in Klinken und Pflegeeinrichtungen, die sich vornehmlich am fachlichen Bedarf orientiert.