Das eigentliche Problem ist der leer gefegte Arbeitsmarkt, meint Jürgen Theiner. (Christoph Schmidt/dpa)

Mehr Personal auf den Klinikstationen – wer würde sich nicht mit dieser Forderung solidarisieren? Entsprechend leicht war es für die Initiatoren des Bremer Volksbegehrens, die erste Hürde zu nehmen und deutlich mehr als 5000 Unterschriften für den Start des eigentlichen Verfahrens zu sammeln.

Dass der Senat die Initiative jetzt erst einmal stoppt, ist nicht überraschend. Die Landesregierung kann in der heißen Wahlkampfphase keine weitere Front gebrauchen. Ob ihre rechtlichen Bedenken gegen das Volksbegehren stichhaltig sind, wird nun eine neutrale Instanz entscheiden. Das ist in Ordnung so. Sollte der Staatsgerichtshof zugunsten des Bündnisses für mehr Krankenhauspersonal entscheiden, würde dies dem Volksbegehren sogar zusätzlichen Auftrieb verschaffen.

Allerdings gilt: Auch ein Plebiszit kann keine zusätzlichen Pfleger und Krankenschwestern herbeizaubern. Das eigentliche Problem ist nicht die mangelnde Bereitschaft der Kliniken und Kostenträger, zusätzliches Personal einzustellen, sondern der leer gefegte Arbeitsmarkt. Der Pflegeberuf muss attraktiver werden, nicht zuletzt durch bessere Bezahlung.