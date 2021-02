Pflegebedürftige Menschen sind in Betreuungseinrichtungen voll und ganz auf die Hilfe der Mitarbeiter angewiesen. Immer wieder gibt es Vorwürfe, dass es in Heimen zu Problemen kommt. In diesem Fall hat sich das nicht bestätigt. (Holger Hollemann/DPA)

Hinweise auf schwere Missstände in einem Bremerhavener Altenpflegeheim haben sich nicht bestätigt. Intensive Kontrollen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und der Wohn- und Betreuungsaufsicht hätten kleine, „kaum nennenswerte“ Mängel zutage gefördert, teilt die Sozialbehörde mit.

Zuletzt war das Haus Ende 2020 und Anfang 2021 überprüft worden – mit gleichen Ergebnissen. Wie berichtet, waren in einem anonymen, breit gestreuten Schreiben Heim- und Pflegedienstleitung kritisiert und skandalöse Verhältnisse in der Pflege beschrieben worden. Darauf hatten die Aufsichtsbehörden reagiert und die Zustände in dem Heim untersucht.

Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen oder Angehörige, die Pflegemängel feststellen, können sich an den MDK und die Heim- und Betreuungsaufsicht wenden, die bei der Sozialsenatorin angesiedelt ist. Deren Sprecher, Bernd Schneider, hatte darauf hingewiesen, dass es wichtig für die Behörde sei, Rücksprache halten und können und Zeugen und Beweise zu haben.