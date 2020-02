Der Angeklagte sitzt vor der Urteilsverkündung mit Rechtsanwalt Temba Hoch und Rechtsanwältin Lea Voigt im Gerichtssaal. (Sina Schuldt)

Fünf Jahre muss der Bremer Pflegehelfer ins Gefängnis. Das Landgericht Bremen verurteilte den 40-Jährigen am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Zudem verhängte es ein fünf Jahre geltendes Berufsverbot gegen den Mann, der älteren Frauen in einem Pflegeheim in Bremen-Mitte Insulin spritzte, obwohl sie dies nicht benötigten.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der damals 39-Jährige die Taten Ende März 2019 aus dem Wunsch nach Anerkennung beging. Eine der beiden Frauen war zum Tatzeitpunkt 92 Jahre alt, fast blind, dement und saß im Rollstuhl. Die andere war 75 Jahre alt und konnte sich nur noch über Laute mitteilen. Laut Staatsanwaltschaft waren die Seniorinnen aufgrund ihrer Wehrlosigkeit perfekte Opfer für den Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.