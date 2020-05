Ingrid Darmann-Finck hat in der Ausbildung der Pflege Pionierarbeit geleistet. (IPP / Universität Bremen)

Die Bremer Professorin Ingrid Darmann-Finck hat den Deutschen Pflegepreis, die höchste nationale Auszeichnung der Pflege, erhalten. Die Gesundheitswissenschaftlerin vom Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen hat sich jahrzehntelang beruflich und ehrenamtlich auf diesem Gebiet engagiert. Insbesondere im Bereich der Ausbildung in der Pflege hat sie sich verdient gemacht.

Der Präsident des Deutschen Pflegerates, Franz Wagner, würdigte ihre wissenschaftliche Arbeit als „innovativ und nachhaltig“. Sie habe mit zwei weiteren Preisträgerinnen neuartige pflegedidaktische Konzepte entwickelt und wirksam etabliert. Insbesondere in den Bereichen Pflegepädagogik und Pflegedidaktik sowie in der Professionalisierung von Lehrenden wird ihr Pionierarbeit zugeschrieben. Das reiche bis zum Aufbau von Studiengängen und Forschungsverbünden.

Entscheidende Entwicklung in Forschung und Lehre beeinflusst

„Frühzeitig haben Sie dabei erkannt, wie wichtig der Einsatz und die Umsetzung der generalistischen Perspektive in der Pflege und in deren Ausbildung und Studium sind“, sagte Wagner. Im Rahmen der Hochschultätigkeit sei es ihr gelungen, die damals noch junge Disziplin der Pflegedidaktik in Deutschland auf den Ebenen der Forschung, der Entwicklung und der Lehre entscheidend zu beeinflussen und voranzutreiben. Ingrid Darmann-Finck habe ihre Arbeit immer auch mit berufspolitischen Aktivitäten verknüpft und in die Öffentlichkeit getragen und damit die Berufsgruppe wertgeschätzt.

In seiner Laudatio würdigt der Vorsitzende des Deutschen Pflegerats auch Sabine Muths. Die langjährige Mitarbeiterin am Institut für Public Health und Pflegeforschung entwickelte gemeinsam mit Darmann-Finck sowie Pflegeschulen pflegedidaktisch fundierte Curricula, wie etwa das Nationale Mustercurriculum „Kommunikative Kompetenz in der Pflege“. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die eigentliche Preisverleihung im November 2020 in Berlin nachgeholt.

Der Deutsche Pflegerat verleiht seit 1999 den renommierten Preis an Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich durch ihr Wirken um die Pflege und das Hebammenwesen in Deutschland besonders verdient gemacht haben. Der Preis ehrt und würdigt ihre Arbeit und ist die höchste nationale Auszeichnung in der Pflege.