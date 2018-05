Kommentar über Jugendämter

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Pflichtaufgabe

Sabine Doll

Sozialarbeiter in Jugendämtern dürfen nicht mit immer mehr Bürokratie belastet werden, das gefährdet die Betreuung von Familien und Kindern in Not. Die Lösungen liegen auf der Hand, meint Sabine Doll.