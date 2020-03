In Nordrhein-Westfalen haben sich die Tarifpartner auf einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Er soll dazu beitragen, die Krise infolge der Corona-Krise zu meistern. (Daniel Bockwoldt)

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben die Tarifpartner einen Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen erzielt. Das teilte beide Seite mit. Der Abschluss dient als eine Art „Not-Tarifvertrag“ wegen der Corona-Krise und wird eine Laufzeit bis zum Jahresende haben. Darauf haben sich der Arbeitgeberverband NRW-Metall und die IG Metall an diesem Freitag geeinigt.

Der Tarifvertrag sieht vor, dass die Löhne bis Jahresende nicht erhöht werden. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern erhalten zusätzliche freie Tage, Kurzarbeiter können auf Zuzahlungen setzen. Dieser Abschluss hat Pilotfunktion für die anderen Tarifbezirke wie in Norddeutschland der Tarifbezirk Küste. Der Abschluss bedeutet, dass die Verhandlungen in den Tarifbezirken ausgesetzt werden. Wie in der Vergangenheit wird es voraussichtlich gelebte Praxis sein, dass die anderen Tarifbezirke diesen Pilotabschluss übernehmen.

Beide Seiten begründeten den Schritt mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie. „Niemand weiß zurzeit, wie lange und in welchem Ausmaß die Corona-Pandemie die gewohnten Formen des miteinander Lebens und Arbeitens noch beeinträchtigen wird. Die Verunsicherung bei vielen Beschäftigten ist groß“, sagte der Düsseldorfer Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler. Der Präsident der NRW-Metallarbeitgeber, Arndt G. Kirchhoff, betonte, der Kompromiss habe das Ziel, Unternehmen nicht weiter zu belasten und Beschäftigte zu unterstützen. „In dieser außergewöhnlich schwierigen Situation bietet dieser Tarifabschluss unseren Unternehmen und unseren Beschäftigten wertvolle Planungssicherheit.“

Am kommenden Dienstag wäre der bestehende Tarifvertrag ausgelaufen. Der neue Vertrag sieht vor, dass soziale Härten bei der Kurzarbeit gelindert werden soll, wie es von beiden Seiten heißt. Dabei soll es keinen allgemeinen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld geben, sondern eine feste Summe von 350 Euro pro Mitarbeiter, die nach dem Willen der Betriebsparteien, also Geschäftsführung und Betriebsrat, verteilt werden soll. Beschäftigte mit Kindern bis zwölf Jahren sollen bis zu fünf freie Tage zur Kinderbetreuung erhalten, wenn sie zuvor ihre Arbeitszeitkonten abgeräumt und weitere tarifliche Möglichkeiten für freie Tage ausgeschöpft haben.

Wie der WESER-KURIER aus dem Umfeld der Verhandlungen im Tarifbezirk Küste erfahren hat, wollen der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall den Pilotabschluss so übernehmen. Dazu werde es womöglich sogar noch an diesem Freitag kommen. Für Nordmetall verhandelt die Geschäftsführerin der Lürssen-Werftengruppe, Lena Ströbele, und auf Arbeitnehmerseite der Chef der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Die Gesprächsrunde, die am vergangenen Montag in Bremen stattfinden sollte, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.