An einem weißen Strand sitzen, mit Palmen im Rücken und die Füße im türkisfarbenen Wasser: Das ist Pinar Kösters großer Traum. Einer, den Mutter Irene ihrer Tochter umso dringlicher erfüllen möchte. Die 13-Jährige hat einen Hirntumor. Zwei Wochen vor Weihnachten ist er festgestellt worden. Eine Operation ist nicht möglich, haben die Ärzte Irene Köster gesagt. Pinars Mutter hat seitdem viel in Bewegung gesetzt, um ihrer ältesten Tochter den großen Traum zu erfüllen. Weil der Familie das Geld fehlt, hat sie auf einer Crowdfunding-Plattform im Internet um Spenden gebeten, der WESER-KURIER hat darüber Ende Januar berichtet.

Pinars Traum geht in Erfüllung. „Innerhalb einer Woche sind fast 13 500 Euro zusammengekommen, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Irene Köster. „Wir sind den Spendern unglaublich dankbar.“ Die Reise ist bereits gebucht, am 8. März fliegt die Familie für zwei Wochen in die Dominikanische Republik. Pinar hat noch zwei Geschwister. Die Fotos im Internet zeigen das, was sich Pinar so sehr wünscht: weißer Strand, Palmen und Meer. „Pinar geht es im Moment ganz gut, sie schlägt sich tapfer“, sagt die Mutter. „Die Bestrahlung ist beendet.“ Pinar muss weiter Medikamente einnehmen, in der Hoffnung, dass der Tumor in ihrem Kopf nicht weiter wächst. Seine Lage ist für eine Operation besonders ungünstig, wie die Ärzte der Mutter erklärt haben: Er sitzt am Hirnstamm und umschlingt eine Arterie. Er ist so groß wie eine Mandarine, sagt Irene Köster. Damit das gestaute Hirnwasser ablaufen kann, wurde bei einem Eingriff ein Schlauch (Shunt) gelegt.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Pinar immer wieder über Kopfschmerzen klagte, mit der Zeit wurden sie immer schlimmer. Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, ständiges Verschlucken und eine Gesichtslähmung traten auf. Am 11. Dezember die Diagnose: ein bösartiger Hirntumor. Chemotherapie, Bestrahlung und viele Medikamente. „Im Moment beschränken sich die spürbaren Beschwerden noch auf Kopfschmerzen“, sagt die Mutter. „Es ist gut, dass wir Pinar dank der Spenden jetzt diese Wunschreise ermöglichen können.“

Und auch ein zweiter Wunsch der 13-Jährigen ist (fast) in Erfüllung gegangen: Pinar ist großer Fan von Mike Singer. Im Herbst hat sie den Popstar bei einem Konzert im Pier 2 in Bremen gesehen. „Sie möchte ihn unbedingt persönlich treffen“, sagt die Mutter. Pinars Wunsch hat das Management von Mike Singer erreicht – ebenso wie die Nachricht über Pinars schwere Erkrankung. Ein persönliches Treffen sei aus Termingründen derzeit nicht möglich, teilte das Management der Mutter mit.

Aber: Der Popstar hat eine Videobotschaft an Pinar geschickt. „Hey Pinar, hier ist Mike. Ich wollte dir liebe, liebe Grüße ausrichten. Und ich hoffe, dass du stark bleibst. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder; und auch ganz liebe Grüße an deine Familie“, sagt er. Dutzende Male hat Pinar die Videobotschaft angesehen, wie ihre Mutter berichtet. Und auch ein Päckchen hat der Popstar nach Bremen schicken lassen. Der Inhalt: Jacke, T-Shirt, CD und andere Devotionalien aus dem Mike-Singer-Fanshop. Pinar weint, als sie das Paket auspackt. Mutter Irene filmt, die 13-Jährige will sich bei „ihrem“ Star per Video bedanken: „Oh, mein Gott“, sagt Pinar. „Mega cool.“