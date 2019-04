Wegen formaler Mängel hat der Landeswahlausschuss Ende April die Piratenpartei nicht zu den Beiratswahlen zugelassen. (Armin Weigel /dpa)

„Das war ein Schlag“, sagt Gunnar Christiansen, Vertreter der Piraten im Beirat Neustadt. Nach jetzigem Stand wird Christiansen nicht mehr für das Amt kandidieren dürfen. Wegen formaler Mängel hat der Landeswahlausschuss Ende April die Piratenpartei nicht zu den Beiratswahlen zugelassen. Ein Einspruch gegen diese Entscheidung wurde Anfang vergangener Woche abgelehnt. Die Piraten wollen jetzt eine einstweilige Anordnung erwirken, also eine richterliche Eilentscheidung, um sich doch noch an der Wahl beteiligen zu können. Bereits Anfang kommender Woche soll die Klage beim Verwaltungsgericht eingehen.

Die Sache ist vertrackt: Mit insgesamt elf Kandidaten für die Beiräte in der Neustadt, Walle, Burglesum, Vahr, Mitte und Östliche Vorstadt wollte die Partei ins Rennen gehen. Es wurde so gewählt, wie es die Piraten bereits 2011 und 2015 getan hatten. Die Kandidaten wurden von einer Landesversammlung – das ist die unterste Organisationsebene der Partei in Bremen – aufgestellt. Dieses Prozedere hat der Landeswahlausschuss jedoch als Verstoß gegen das Bremer Wahlgesetz bewertet. Die Wahl müsse vielmehr auf Beirats-Ebene stattfinden. Zudem sei es eine Voraussetzung für die Gültigkeit der Wahlvorschläge, dass mindestens drei Parteimitglieder aus dem jeweiligen Beiratsgebiet die Kandidaten küren.

Die Piraten sind empört. Sie seien ohne jede Vorwarnung vom Wahlamt „ins offene Messer gelaufen lassen worden“. Aus ihrer Sicht hat der Wahlausschuss mit seiner Entscheidung das Wahlgesetz „uminterpretiert“ und damit „gegen den gebotenen Vertrauensschutz verstoßen“. In einer Stellungnahme der Piraten heißt es: „Damit wird die Mittlerrolle von Parteien im Willenbildungsprozess untergraben.“ Christiansen geht noch weiter: Die seiner Ansicht nach strenge Anwendung der Drei-Mitglieder-Regel bedeute am Ende eine „Einschränkung der Grundrechte“, weil dadurch Einzelbewerber im Vergleich zu kleinen Parteien besser gestellt würden.

Wahlamt weist die Vorwürfe vehement zurück

Das Wahlamt weist die Vorwürfe vehement zurück. „Wir behandeln hier alle Parteien gleich“, sagt Wahlbereichsleiterin Evelyn Temme. Was allerdings schon ungewöhnlich ist: Die Ablehnung der Piraten entschied der siebenköpfige Landeswahlausschuss mit fünf Stimmen bei zwei Enthaltungen. Üblich sind in dem Gremium einstimmige Entscheidungen. Und: Laut Sitzungsprotokoll regt der Ausschuss an, dass der Gesetzgeber in der kommenden Legislaturperiode darüber beraten möge, die entsprechenden Passagen zur Kandidatenaufstellung im Wahlgesetz „zu konkretisieren beziehungsweise zu ergänzen“.

Sollte der Eilantrag der Piraten auf Zulassung zur Wahl nicht greifen, bliebe der Partei noch ein zweiter Klageweg: Sie könnte das Ergebnis nach der Wahl am 26. Mai anfechten. Sollten die Piraten damit Erfolg haben, müsste der Urnengang in den betroffenen Beiratsgebieten sogar wiederholt werden. Christiansen sagt nach den Gesprächen mit Anwälten: „Wir sind optimistisch.“ Aber etwas betrübt ergänzt er: „Doch viel lieber würden wir jetzt in den Beiratswahlkampf ziehen.“