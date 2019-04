Im Bremer Ortsteil Lüssum-Bockhorn wurde ein 19-jähriger Pizza-Austräger überfallen und ausgeraubt. (Friso Gentsch, dpa)

Wie die Polizei Bremen mitteilt, bestellte ein unbekannter Anrufer am Freitagabend eine Pizza zu einer Anschrift in der Vorberger Straße im Ortsteil Lüssum-Bockhorn. Der 19-jährige Pizzabote traf dort gegen 21.15 Uhr ein und wurde von einem maskierten Mann mit einem Messer überfallen. Dieser sei aus dem Gebüsch gesprungen, habe dem jungen Mann Geld, Telefon und die Pizzatasche abgenommen und sei dann geflüchtet. Der Täter lief dabei in Richtung der Köhlhorster Straße.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu den Vorfall berichten können. Der Täter wird folgendermaßen geschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine Jeans, ein graues T-Shirt, eine Jacke mit kariertem Innenfutter, Turnschuhe und einen schwarzen Motorradhelm mit einem roten Streifen an der Seite. Zeugen werden gebeten, sich unter 0421/362-3888 zu melden. (ech)