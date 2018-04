Der beschädigte Pkw steht auf der Heerstraße. (Martin Stock)

Der Kleintransporter war am Donnerstagnachmittag auf der Waller Heerstraße stadtauswärts unterwegs, als der Fahrer erst gegen eine Straßenbahn fuhr, dann eine zweite touchierte. Die Polizei musste die Heerstraße Richtung stadtauswärts für die Dauer des Einsatzes, eineinhalb Stunden, sperren. In Richtung Innenstadt war in der Zeit nur eine Spur frei.

An dem Auto entstand ein großer Schaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar. (hee)