Erwies sich zum wiederholten Mal als charismatischer Redner: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war beim Bürgermahl der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe zu Gast. (Christina Kuhaupt)

Die Hansestadt ist einer der Lieblingsorte von Joachim Gauck. Das mutmaßte zumindest Bürgerschaftspräsident Christian Weber, der auch Vorsitzender des Kuratoriums der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe ist. Denn Gauck hat vielfältige Beziehungen zu Bremen. Und doch sei es länger nicht klar gewesen, so Weber, ob der damals noch amtierende Bundespräsident der Einladung als Festredner zum 15. Bürgermahl der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe folgen könne. Dass Gauck ausgesprochen gerne nach Bremen kam, das war in seiner Rede deutlich zu spüren. Er würdigte am Montagabend in der festlich beleuchteten Oberen Rathaushalle vor zahlreichen Gästen aus Kultur, Politik und Wirtschaft das besondere Engagement von Ehrenamtlichen.

Traditionell dankt die Bürgerstiftung mit dem Bürgermahl, das diesmal vom Evangelischen Posaunenwerk Bremen musikalisch umrahmt wurde, ihren vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der ehemalige Bundespräsident beschwor auch an diesem Abend eines seiner Lieblingsthemen, die Freiheit.

Er erinnerte gemeinsam mit Weber daran, dass es sowohl bei Wilhelm Kaisen als auch bei Hans Koschnick beste hanseatische Tradition gewesen sei, Arbeiterschaft und Kaufmannschaft zum Wohle der Hansestadt in einem Bündnis eng zu verzahnen. Die bremische Tradition dieses „wir“-Gefühls bringe den Bürgersinn unterschiedlicher Milieus zusammen und erzeuge ein weltoffenes Klima der Großzügigkeit und der offenen Herzen. „Es existiert nicht nur die Freiheit der Wissenschaft und der Künste, sondern eben auch die Freiheit des Unternehmertums“, sagte er. Verantwortliches Handeln von Unternehmen sei indes nicht selbstverständlich. Gauck deklarierte „die Verantwortung zum schönsten Namen der Freiheit“.

Das gemeinsame Engagement für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, brachte Gauck auf die griffige Formel: „Bosheit kann man auch allein, Tugend will erworben sein“ und fügte hinzu: „Die Menschen wachsen an ihren ehrenamtlichen Aufgaben und auch an der Fähigkeit, Empathie zu zeigen.“ Das Engagement aktiver Bürgerinnen und Bürger führe zu einer Stärkung und Stabilisierung der Gesellschaft. Er warb dafür, der Egomanie eine Absage zu erteilen. „Jeden Sonntagabend delektieren wir uns im Fernsehen an den Reizen des Bösen. Weshalb können nicht einmal Künstler oder Nobelpreisträger im Mittelpunkt stehen, die Großes geleistet haben?“, fragte er.

"Glaubhafte Persönlichkeit mit Herz und Verstand"

„Sie können sich jedenfalls heute Abend über die Pracht und die Schönheit ihres Bürgerengagements freuen und stolz darauf sein“, lautete Gaucks Resümee. Dies hatte zuvor auch schon Bürgermeister Carsten Sieling in seiner Ansprache unterstrichen. Außerdem würdigte Gauck die Stationen des großen Lebenswerks von Wilhelm Kaisen. Als gebürtiger Rostocker seien ihm in der DDR Namen wie Wilhelm Kaisen geläufiger gewesen als die so mancher SED-Politiker. Er sei sich sicher, dass Kaisen an seiner Bürgerstiftung, diesem „Kulturdenkmal des Bürgersinns“, das es weiterzutragen gelte, seine helle Freude gehabt hätte. Diese „glaubhafte Persönlichkeit mit Herz und Verstand“ sei stets für soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Schwächeren eingetreten. Joachim Gauck hob aber auch hervor, dass sich der frühere Bremer Bürgermeister schon früh zu Europa bekannt habe. 1950 begleitete ihn der gebürtige Bremer und spätere Bundespräsident Karl Carstens als persönlicher Referent und Dolmetscher auf seiner damals umstrittenen Reise in die USA.

Bürgerschaftspräsident Christian Weber ehrte zum Abschluss des Bürgermahls Ulrich Mosel und Michael Muche für ihr besonderes Engagement zugunsten der Wilhelm Kaisen Bürgerstiftung. Ulrich Mosel, seit 2004 für die Stiftung aktiv und zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Bürgerhilfe, gelang es, für die Stiftung rund 400 000 Euro einzuwerben. Ende des Jahres wird er sein Amt im Kuratorium der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe aufgeben. Michael Muche von der Lebenshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich das Wilhelm- Kaisen-Bürgerdenkmal in den Wallanlagen von Verunzierungen zu befreien. Muche arbeitet hauptamtlich als Hausmeister bei der Lebenshilfe.

Die Tischsammlung beim Bürgermahl ergab eine Spendensumme von 38.875,01 Euro, mit der drei ausgewählte Projekte unterstützt werden. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) wird für ihr integratives Projekt „Kinder in der Mitte der Stadt, der Gesellschaft, unserer Aufmerksamkeit“ unterstützt, das die gemeinsame Entwicklung von geflüchteten Kindern und Kindern aus Bremen fördern will. Der Paritätische erhält für ein Projekt seiner Freiwilligen-Agentur finanzielle Unterstützung, das die gesellschaftliche Teilhabe bei sozial benachteiligten Jugendlichen fördern soll. Last not least erhält das Deutsche Rote Kreuz Spendengelder für die Wiederherrichtung eines vom Sturm verwüsteten Pavillons im Haus Hohenkamp. Der Bau soll wieder für ergotherapeutische Gruppenangebote genutzt werden.