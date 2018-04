Karl-Heinz Lambertz befürchtet, dass die EU-Fördergelder für die Regionen gekürzt werden. (Karsten Klama)

Fast ein Drittel des EU-Haushaltes wird für die Förderung von Projekten und Einrichtungen – vor allem in benachteiligten Regionen – in der Europäischen Union verwendet. Diese Finanzierung ist Teil der sogenannten Kohäsionspolitik. Auch Bremen profitiert davon: In der aktuellen Förderperiode 2013-2020 bekommt das Bundesland 179 Millionen Euro aus verschiedenen EU-Fonds. Diese Mittel könnten jedoch bald gekürzt werden: Grund dafür sei das Haushaltloch, das der Brexit hinterlassen könnte. Dazu kämen gestiegene Ausgaben, etwa bei der Verteidigung, sagt Karl-Heinz Lambertz, Präsident des europäischen Ausschusses der Regionen. Der Ausschuss ist eine Einrichtung der EU, die sich aus gewählten Vertretern aller 28 Mitgliedsländer zusammensetzt.

Am 2. Mai will die Kommission der Europäischen Union ihren Vorschlag für den EU-Haushaltsrahmen 2021-2027 präsentieren. „Es ist richtig, dass auch die Kohäsionspolitik auf den Prüfstand muss. Wir möchten jedoch, dass wir etwa in derselben Größenordnung bleiben“, sagt Lambertz. Der jeweilige Bedarf und die finanzielle Lage einer Region müssten bei der Förderung den Ausschlag geben. „Daran muss noch gearbeitet werden.“ Alle Regionen sollten aber weiterhin gefördert werden.

"Die EU ist nicht nur Geld"

Bremen habe in der aktuellen Förderperiode bereits 52 Millionen Euro weniger bekommen, sagt Nicole Maschler, Sprecherin der Bremer Bevollmächtigten beim Bund für Europa und Entwicklungszusammenarbeit. „Der Rückgang der Fördersumme ist durch die gewachsene wirtschaftliche Stärke Bremens zu erklären, insbesondere in Relation zu den anderen Fördergebieten in der EU“, erläutert sie. Doch die Bedeutung der EU für Bremen bestehe nicht nur aus Förderungsmöglichkeiten, sagt Lambertz. „Die EU ist nicht nur Geld.“ Durch die EU-Integration habe man die Chance, Herausforderungen zu bewältigen, die für ein Land alleine nicht zu schaffen wären. Das gelte auch für Bremen.

Solche Herausforderungen sollten laut Lambertz schnell angegangen werden. „Europa muss liefern. Wir werden Europa in den nächsten Jahren reformieren müssen“, sagt er. Die Anspielung richtet sich auch auf nationalistische und populistische Bewegungen. Mit innerstaatlichen Konflikten hat Lambertz Erfahrung: Von 1999 bis 2014 war er Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Der flämisch-wallonische Konflikt zwischen der niederländischen und der französischen Minderheit in Belgien mündete 2010 in eine Staatskrise. Die Regionen müssten sich als Akteure der EU-Politik sehen, sagt er. "Erfolgreiche Regionen müssen in ihrer Realität tief verwurzelt, aber gleichzeitig auch breit vernetzt sein.“ Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Gebieten erlaube, mehr Druck in wichtigen Fragen auszuüben. Die europäische Dimension müsse in die Dörfer transportiert werden.

„Auch die Bremer Vertreter spielen im Ausschuss der Regionen eine sehr aktive Rolle. Das zeigt, dass die Möglichkeit, sich einzubringen, nicht von der Größe einer Region abhängig ist", betont Lambertz. Doch genau der Einfluss der Regionen auf die EU-Politik sollte in Zukunft noch verstärkt werden, fordert er. Am Dienstag habe der Bremer Senat zunächst seine Unterstützung für die Kampagne „Kohäsion-Allianz“ des Ausschusses gesichert.