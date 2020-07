Neben der Scharnhorstkaserne, am Werdersee, plant die Stadt ein neues Wohngebiet. (Christina Kuhaupt)

Welche Bebauung sich die Bremer Stadtplaner für das Gelände am Werdersee neben der Scharnhorstkaserne vorstellen, können sich Bürger noch bis zum Dienstag, 28. Juli, im Internet oder bei der Baubehörde ansehen. Am selben Tag endet auch die Frist für Einwendungen, die Privatpersonen gegen die Pläne an das Bauressort richten können.

Im Siemenshochhaus liegt derzeit der Entwurf des Bebauungsplans öffentlich aus, in dem es hauptsächlich um neuen Wohnungsbau an dieser Stelle von Huckelriede geht. Das Gelände zwischen dem Bewegungszentrum „Activo“ der Roland-Klinik und dem Friedhof Huckelriede wurde früher militärisch genutzt und ist heute zum größten Teil im Besitz der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba. Auf den etwa drei Hektar sind drei- bis fünfstöckige Mehrfamilienhäuser geplant, die laut Plan bis maximal 25 Meter hoch gebaut werden dürfen. Je nach Grundrissgröße könnten auf dem Plangebiet bis zu 250 Wohneinheiten entstehen, 30 Prozent davon sind als geförderte Wohnungen für Menschen mit geringerem Einkommen geplant.

Zahlreiche Dokumente einsehbar

Neben dem Entwurf des Bebauungsplans und seiner Begründung sind auch zahlreiche weitere Dokumente zu Themen wie Verkehr, Flora und Fauna sowie Bodenbelastungen einsehbar. Im Internet sind die Informationen zu finden unter www.bauleitplan.bremen.de in der Rubrik „Bebauungspläne“. Dort muss man auf den B-Plan 2417 klicken, dann öffnet sich die Seite des genannten B-Planverfahrens, die weitere grau hinterlegte Buttons wie „Begründung“ enthält, hinter der sich tiefer gehende Informationen verbergen.

Einwände sind zu richten an die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Contrescarpe 72, 28195 Bremen oder per E-Mail an planservice@bau.bremen.de. Telefonisch ist die Planauskunft in der Baubehörde erreichbar unter der Rufnummer 361 23 75.