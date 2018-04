Die Pläne für das neue Fernbusterminal wurden vorgestellt. (Frank Thomas Koch)

Der Plan für das neue Fernbusterminal steht. In einer Pressekonferenz haben Bausenator Joachim Lohse, Behördenvertreter und Planer das Vorhaben für die Fläche am ehemaligen Fruchthof in der Nähe des Hauptbahnhofes vorgestellt. Insgesamt entstehen durch den Bau des Terminals, den Ankauf der Flächen und Planung Kosten von 5,76 Millionen Euro. 2020 soll mit dem Bau gestartet werden.

„Es ist ein wichtiger Meilenstein“, sagte Senator Joachim Lohse. Es habe einen regelrechten Ringtausch zwischen den Eigentümern der Flächen gegeben und nun sei eine „gute Vereinbarung“ getroffen worden. Zwischen der Stadt Bremen und dem Investor, der Buhlmann Immobilien-Gesellschaft, ist nun eine Absichtserklärung unterschrieben worden, damit sich die Abgeordneten der Bremer Baudeputation in der nächsten Sitzung am 19. April mit den Plänen beschäftigen können.

Ein Lageplan des Fernbusterminals. (Senatspressestelle)

Realisiert werden soll der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) an der Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen der Gleisstraße und dem ehemaligen Fruchthof. „Der neue ZOB fügt sich gut in das Leitbild der Bahnhofsvorstadt ein“, sagte Lohse. Auf dem Areal sollen außerdem ein Hotel und ein Parkhaus entstehen, Bauherr für diese beiden Gebäude wird Hanno Buhlmann, Geschäftsführer von Buhlmann Immobilien, sein. Er lobte die Zusammenarbeit mit den Behörden: "Mit dem Gebäudekomplex aus Hotel, Parkhaus, Busbahnhof und Serviceräumen für die Passagiere bekommt Bremen einen attraktiven neuen Bereich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof."

Mehr zum Thema Bauressort informiert Anwohner Bremer Busbahnhof nimmt Konturen an 2019 sollen die Bauarbeiten für den zentralen Omnisbusbahnhof in Bremen starten. Doch der Weg zu ... mehr »

In dem Parkhaus sollen laut den vorgestellten Plänen rund 500 Parkplätze entstehen. Das Hotel soll demnach rund 200 Betten bekommen. Man sei bereits in Gesprächen mit einem Betreiber, sagte Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter des Immobilienunternehmens Robert C. Spies. Die noch unbekannten Kosten für Parkhaus und Hotel werden von privaten Investoren getragen. Der Betrieb des Fernbusterminals mit neun Stellplätzen für Busse unter einem Dach wird an einen Betreiber vergeben. Dafür kommen neben städtischen Gesellschaften auch private Betreiber in Betracht, die dann aber über eine öffentliche Ausschreibung gefunden werden müssen.