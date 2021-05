Bremer Klimaforschung findet zum Beispiel an Bord des Forschungsschiffs Polarstern statt, hier bei der Rückkehr nach Bremerhaven im vergangenen Herbst. (Mohssen Assanimoghaddam, DPA)

Eine Klima-Universität könnte in Bremen entstehen, dafür setzt sich die CDU-Fraktion ein. Am Dienstag hat jetzt auch Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für den Aufbau eines Klima-Standorts in Bremen geworben. Man erwartet sich davon auch finanzielle Unterstützung vom Bund. „Wir möchten uns hier ins Spiel bringen, weil Bremen für diese Pläne prädestiniert wäre“, so eine Sprecherin der Behörde. Man könne in Bremen an eine große Kompetenz im Bereich Forschung zum Klimawandel anknüpfen.

Hintergrund für diese Überlegungen ist, dass Altmaier im Herbst in einem 20-Punkte-Plan für Klimaschutz in Aussicht gestellt hatte, in Deutschland solle eine internationale Klima-Universität entstehen. Dafür gibt es bislang aber laut Bremer Behörde weder eine Ausschreibung noch ein Bewerbungsverfahren.

An den Vorschlag aus dem Bundeswirtschaftsministerium knüpft die Bremer CDU an. Die Christdemokraten haben dazu einen Antrag verfasst, über den an diesem Mittwoch in der Bürgerschaft diskutiert werden soll: Bremen sei hochgradig dafür geeignet, hier eine Klima-Uni aufzubauen, heißt es darin. Die CDU verweist auf viele Bremer Institute und Forschungsbereiche, die sich bereits mit Klimaschutz-Aspekten befassen, beispielshaft auf das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), das das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme, das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT).

Mehr zum Thema Debatte in Bremischer Bürgerschaft Streit um Klimaschutz-Finanzierung Wie sollen Investitionen in den Klimaschutz bezahlt werden? Bei einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft zum Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigten sich ... mehr »

„Einen solchen Uni-Standort würde der Bund sicher auch mitfinanzieren“, sagt CDU-Wissenschaftspolitikerin Susanne Grobien. Durch eine Klima-Uni könnten neue Arbeitsplätze entstehen, mehr internationale Wissenschaftler und Studierende angelockt und die Wettbewerbsfähigkeit des Bremer Standorts erhöht werden, ist Grobien überzeugt. Es geht also nicht um einen neuen Campus, sondern um eine Bündelung und einen Ausbau bestehender Schwerpunkte.

Bremens Uni-Rektor Bernd Scholz-Reiter befürwortet die Überlegungen. „Wir würden uns als Universität im Kern eines solchen Standorts sehen“, betont der Rektor. Dies würde für die Uni Bremen bedeuten, nicht nur zum Klimawandel zu forschen, sondern das Thema auch verstärkt in der Lehre aufzugreifen und Klimaschutz auf dem Campus umzusetzen. Scholz-Reiter betont: „Mit einer Klima-Uni in Bremen hätte man ein nationales Alleinstellungsmerkmal in einem gesellschaftlich hoch relevanten Bereich.“