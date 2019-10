Sommerferien sind für Kinder alljährlich nicht nur der Übergang ins kommende Schuljahr, sondern bieten auch sechs Wochen Spaß, Urlaub und Freizeit. Allerdings beginnen die Sommerferien in 14 von 16 Bundesländern nicht nur jedes Jahr in anderen Kalenderwochen, sondern oft auch in anderen Monaten. Das wollen die Länder Berlin und Hamburg nun mit einem Vorstoß in der Kultusministerkonferenz ändern. (WEIGEL/dpa)

Als die Bremer Schulkinder in diesem Jahr am 14. August wieder in den Unterricht mussten, hatten Kinder und Jugendliche in Bayern noch knapp vier Wochen Ferien vor sich. Dass die Sommerferienzeiten der Länder so unterschiedlich sind, soll sich ändern: Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am Donnerstag in Berlin beschlossen, eine Neuordnung der Termine für die Sommerferien zu prüfen. Dem Beschluss war ein Vorstoß von Berlin und Hamburg vorausgegangen, die freien Tage künftig deutlich weniger zu strecken.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erhofft sich davon „mehr Kontinuität.“ Eine endgültige Entscheidung soll auf der KMK-Konferenz im Dezember 2020 fallen. Während Bundesländer wie Niedersachsen das Vorgehen begrüßten, waren Bayern und Baden-Württemberg dagegen. Bremen will vor allem gleiche Ferienzeiten mit Niedersachsen beibehalten.

Die Idee der Berliner Senatorin ist, die Sommerferien bundesweit erst nach dem 1. Juli beginnen zu lassen. Auch sollen die Termine der Länder enger zusammenrücken, die Verschiebungen sollen so gering wie möglich ausfallen. Das Bremer Bildungsressort wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Vorstoß äußern, eine Sprecherin von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) betonte aber, dass für Bremen vor allem die identische Ferienregelung mit Niedersachsen wichtig sei. Viele Berufspendler, deren Arbeitsplatz in dem einen und der Wohnort im anderen Bundesland liegen, seien darauf angewiesen, ihre Urlaubsplanung mit den Ferienterminen ihrer schulpflichtigen Kinder in Einklang zu bringen. Im niedersächsischen Kultusministerium stößt der Berliner Vorschlag auf „hohe Sympathien“. Allerdings werbe das Ministerium dafür, eine bundesweit einvernehmliche Lösung zu finden. „Es gibt keinen Grund für Sonderstellungen“, erklärte eine Ministeriumssprecherin.

Rotierendes System

Die Ferienregelung bis 2024 hat die KMK bereits festgelegt, der Vorstoß der beiden Stadtstaaten bezieht sich auf die darauf folgenden Jahre. Laut dem sogenannten Hamburger Abkommen müssen Sommerferientermine von allen Ländern einstimmig beschlossen werden, die Festlegung soll sich nach „pädagogischen Gesichtspunkten“ richten. Seit den 1960er-Jahren gibt es deshalb für die meisten Länder ein rotierendes System, womit Ferien jährlich in einer anderen Kalenderwoche beginnen. Bayern und Baden-Württemberg hingegen haben immer im gleichen Zeitraum Sommerferien. Ursprünglich wurde das mit den Erntezeiten im Spätsommer begründet, in denen viele Kinder und Jugendliche auf dem Land in Süddeutschland mithelfen mussten. Heute soll zwischen den Pfingst- und den Sommerferien genug Unterricht stattfinden.

Laut Bildungssenatorin Scheeres hat der Vorstoß auch mit dem Schulalltag zu tun: „Vor allem Sprünge von einem späten Ferientermin auf einen frühen Ferientermin führen zu einer Verkürzung von Schuljahren.“ Die aktuelle Regelung hat aus Sicht der SPD-Politikerin negative Auswirkungen auf die Lernzeit der Schüler, die Belastung der Lehrkräfte, auf „schulorganisatorische Prozesse“ sowie auf den Zeitraum bei den Abschlussprüfungen. Auch wegen des Zentralabiturs sei es wichtig, dass die Länge der Schulhalbjahre nicht mehr schwanke. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) kritisierte, dass allein Baden-Württemberg und Bayern immer als letzte im August und September sechs Wochen Ferien haben: „Diese Sonderstellung der beiden südlichen Bundesländer ist nicht nachvollziehbar.“

Nach Ansicht der Stuttgarter Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich die bisherige Ferienregelung bewährt. „Sie bietet uns einen pädagogisch verlässlichen und konstanten Schuljahresrhythmus und ermöglicht uns zusätzliche Pfingstferien, die von Eltern und den Schulen geschätzt werden“, sagte eine Sprecherin. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erklärte: „Bayern bleibt bei der aktuellen Ferienregelung." Auch andere Bundesländer lehnten den Vorstoß ab. Hessen und Rheinland-Pfalz verteidigten das bisherige System, Schleswig-Holstein fürchtet durch einen zu engen Ferienkorridor negative Auswirkungen für den Tourismus.