Ein Innenraummodell der neuen Straßenbahnen vom Typ Avenio ist bereits bei der BSAG ausgestellt.

Die Bremer Straßenbahn AG ändert ihre Pläne für die Erneuerung des Fuhrparks. Sämtliche 77 Bahnen, die zwischen 2019 und 2022 das vorhandene rollende Material ersetzen sollen, werden demnach beim Hersteller Siemens neu beschafft. Die Vorstellung, lediglich 67 Fahrzeuge zu ordern und zehn vorhandene Bahnen des Vorgängermodells GT8N aufzumöbeln, ist vom Tisch. Der ursprünglich gesetzte Kostenrahmen soll gleichwohl kaum überschritten werden.

Das Beschaffungsprojekt ist schon seit Jahren nicht nur für die BSAG, sondern auch für die Politik ein wichtiges Thema, denn Bremen muss die Finanzierung der neuen Straßenbahn mit Haushaltsmitteln absichern. Hatte es 2014 noch geheißen, der Kauf aller 77 benötigten Fahrzeuge sei die wirtschaftlichste Lösung, beschloss der Senat im November 2015, den Auftrag zu splitten und die besagten zehn Gebrauchtfahrzeuge des Typs GT8N generalüberholen zu lassen. 210 Millionen Euro sollte das Gesamtpaket kosten plus 50,6 Millionen Euro für die Erneuerung der technischen Infrastruktur.

Die Verhandlungen mit dem Hersteller Siemens über den Ankauf der 67 neuen Straßenbahnen vom Typ Avenio gestalteten sich dann allerdings erfreulicher als erwartet. Die Bremer Straßenbahn AG konnte den Gesamtpreis auf 185,5 Millionen Euro drücken. Das entspricht einem Stückpreis von 2,6 Millionen Euro. Anders gesagt: Bis zum ursprünglich definierten Kostenrahmen von 210 Millionen Euro war noch Luft.

Nun hat Siemens der BSAG angeboten, zehn weitere Fahrzeuge zu einem Stückpreis von knapp 1,7 Millionen Euro zu liefern, sofern alle 77 Bahnen sozusagen in einem Rutsch gefertigt werden können. Damit wäre eine komplette Neubeschaffung sogar noch günstiger als das, was man zunächst für 67 neue und zehn sanierte Bahnen kalkuliert hatte. Allerdings ist die begleitende Infrastruktur jetzt etwas teurer. Nicht 50,6 Millionen, sondern 59 Millionen Euro werden dafür angesetzt. Unterm Strich sollen 77 neue Bahnen mitsamt dem Drumherum nun 263 Millionen Euro kosten gegenüber 260,6 Millionen, die bereits vor Jahren für das gesplittete Paket angenommen worden waren.

Im Senat neigt man vor diesem Hintergrund dazu, das Thema Sanierung ad acta zu legen. Der Sinneswandel ist offenbar durch Argumente aus der BSAG-Führungsspitze beflügelt worden. Dort hat man den Instandsetzungsaufwand für die zehn alten GT8N-Wagen noch einmal geprüft. Dabei fielen zusätzliche Schwachstellen auf, unter anderem an den Wagenkästen, den Rädern und den Fahrwerkrahmen. „Gegenüber den bisherigen Schätzungen in Höhe von 1,53 Millionen Euro führen die zusätzlich identifizierten Schäden zu einer Erhöhung der Sanierungsaufwendungen um circa 580.000 Euro pro Fahrzeug“, heißt es in einem internen Papier, das dem WESER-KURIER vorliegt.

In dem Papier werden noch weitere Argumente gegen die Sanierung zusammengetragen. So werde möglicherweise die angestrebte Restnutzungsdauer der aufgemöbelten GT8N von 14 Jahren nicht erreicht. Gravierender noch: „Generalüberholte Straßenbahnen erhalten unter Umständen keine Zulassung der zuständigen technischen Aufsichtsbehörde.“

All das spricht aus Sicht der Fachleute für eine Abkehr von dem Sanierungsprojekt. Ob es so kommt, entscheidet sich in Kürze. Der Senat hat am Dienstag noch nicht formal entschieden, aber dem Vernehmen nach sein grundsätzliches Einverständnis signalisiert.