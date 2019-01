Neslihan Cengiz-Yilmaz (Uzuner Consulting GmbH, v.l.n.r.), Fuat Kamcili (Senatorin für Soziales), Yasmina Heritani (Zahnarztpraxis Wahid Ghannam) und Libuse Cerna (Vorsitzende des Bremer Rats für Integration) stellen die Plakat-Aktion "Wir sind für Vielfalt und offene Kommunikation" vor. (Imke Wrage)

Vielfalt ist von Vorteil. So sieht es zumindest Libuse Cerna, Vorsitzende des Bremer Rates für Integration. Denn ticken in einer Gruppe nicht alle Menschen gleich, kommen sie beispielsweise aus unterschied­lichen Ländern, sei es meist kreativer, werde mehr diskutiert. Entwicklungs- und Lern­prozesse beschleunigen sich dann. „Dass dieses Denken noch längst nicht in allen Köpfen ver­ankert ist, zeigen aktuelle gesellschaftliche Debatten“, sagt Cerna. Mit einer Pla­kataktion will der Integrationsrat deshalb ge­meinsam mit dem Bündnis „Bremen ist bunt“ und elf Bremer Betrieben zeigen: Bremen ist divers und international – und das ist gut so.

Unter dem Titel „Wir sind für Vielfalt und eine offene Gesellschaft“ werden ab kommenden Dienstag, 22. Januar, zwei Wochen lang 150 Großplakate zwischen Vegesack und Kattenturm im gesamten Bremer Stadtgebiet die Fas­saden und Straßenzüge schmücken. Die sollen sich deutlich von den üblichen Plakaten abheben, sagt Cerna. Denn anders als meist üblich werden darauf weder Bilder noch Menschen zu sehen sein. Stattdessen nur Fakten in Form übergroßer, gefetteter Zahlen.

Arbeitgeber sensibilisieren

Die haben Bremer Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen, darunter der Flughafen Bremen, die Universität, die Senatorin für Soziales und die Volkshochschule, in den vergangenen Monaten teils auf Anfrage, teils aus Eigeninitiative aus ihren Akten gesucht und nun offengelegt. Es ist die Anzahl ihrer Mitarbeiter, deren Herkunftsländer und ihrer gesprochenen Sprachen.

Die Zahlen zeigen: Bremen setzt (mal mehr, mal weniger bewusst) auf Vielfalt in der Arbeits­welt, Pluralität ist längst ein Merkmal der kulturellen und sozialen Gesellschaft. Am Bremer Flughafen arbeiten zum Beispiel 455 Mitarbeiter, die aus 18 verschiedenen Ländern kommen und 29 Sprachen sprechen. Noch deutlicher wird es bei dem Friseur „Neunzig Grad Intercoiffure“. Dort arbeiten zwölf Mitarbeiter aus acht Ländern. Sie beherrschen neun unterschiedliche Sprachen.

Mit der Plakataktion, sagt Libuse Cerna, wolle man zweierlei Dinge erreichen: „Wir wollen Arbeitgeber aus Bremen und dem Umland für das Thema sen­sibilisieren." Vielen seien die Diversität ihres Personal und die Vorteile, die sich daraus zum Beispiel im Hinblick auf sprachliche Kompetenzen ergeben könnten, nämlich gar nicht bewusst. Jedes Unternehmen bekommt deshalb indivi­duell angepasste Exemplare, die sie für interne Zwecke, zum Beispiel für Aufsteller, Karten und Banner, nutzen können. Gleich­zeitig sollen die Plakate die Bejahung und Normalität dieser Vielfalt nach außen tragen, so Cerna – "auf die Straße, zu den Bremern".

Ermöglicht wird die Imagekampagne unter anderem von Stroer, einem der größten internationalen Anbieter für Außenwerbung. Das Unternehmen stellt seine Werbeflächen für zwei Wochen zu besonderen Konditionen zur Verfügung. „Projekte wie diese, die Bremen nach vorne bringen, unterstützen wir gerne“, sagt Bernd Sonnemann, Niederlassungsleiter in Bremen.

Schon einmal haben der Integrationsrat und das Bündnis „Bremen ist bunt“ eine solche Plakat-Aktion durchgeführt. 2017 hatten unter anderem Werder Bremen, das Atlantic-Hotel oder der Starke Bäcker die Zahlen offengelegt, um zu zeigen: Wir leben und akzeptieren eine bunte Stadt.

Auch in den kommenden Jahren wollen die Initiatoren der Aktion „Wir sind für Vielfalt und eine offene Gesellschaft“ die Unternehmen und Bewohner Bremens mit Plakaten wachrütteln, sagt Cerna. Dann wollen die Verantwortlichen noch einen Schritt weiter gehen: „Wir überlegen, dann auch die Bremer Schulen mit ins Boot zu holen“, sagt Cerna. Damit wolle man zeigen, dass nicht nur in der Wirtschaft oder der Kultur, sondern auch in der Bildung Bremen bunt sei.