Das alte Jacobs-Haus gewährt an seinen letzten Tagen noch einmal tiefe Einblicke. (Frank Thomas Koch)

Nur sehr vorsichtig stupst die Betonzange gegen die roten Ziegel, aber das genügt bereits. Die Steine lösen sich und regnen vom dritten Stockwerk auf den Boden. Der Stahlbeton wird sichtbar. Da werden die bis zu 370 Kilogramm möglicher Druck pro Quadratzentimeter schon sehr viel herzhafter eingesetzt. Der Fachmann spricht zwar immer noch davon, den Beton zu schneiden, aber tatsächlich pulverisiert die Zange die Wände regelrecht.

"Wir wollen möglicht viele kleine Teile produzieren", erläutert Jan Wist das Ziel. Einfach mit der Abrissbirne reinhauen, das sei schon seit 30 Jahren nicht mehr angesagt, betont der Abbruchunternehmer. "Schon gar nicht auf so engem Raum, wie hier in der Innenstadt." Seit Montag dieser Woche ist er als Baggerführer mit seiner Mannschaft darum nun sehr sichtbar und sehr planvoll damit beschäftigt, das Jacobs-Haus in der Obernstraße inklusive des Nachbargebäudes abzureißen. Eigens dafür ist schon am späten Freitagabend mit gleich zwei Schwertransporten der Bagger und ein rund 24 Meter langer Ausleger herangeschafft worden.

Der Zusammenbau vor der historischen Stadtwaage sorgte für ein erstes Baggerballett, denn ein zweites Fahrzeug war notwendig, um die schweren Holzbohlen zu bewegen, die dem Großgerät als Fahrweg zu seinem Einsatzort dienen. Ohne die Bohlen hätte man den Weg links der Stadtwaage vermutlich direkt neu pflastern können, sobald die über 50 Tonnen des Gefährts auf seinen Kettenraupen vorbeigerollt sind.

Noch bis Mitte nächster Woche wird der Bagger im Einsatz sein. Bis Ende Juni soll der Abriss komplett erledigt sein. Umfangreiche Vorarbeiten im und an den Gebäuden liegen bereits hinter Wist und seinem Team. "Die größte Schwierigkeit waren die Decken in der Obernstraße 18", erläutert der 39-Jährige. Denn in der Bauhistorie ist das Jakobshaus mit der Hausnummer 20 zuerst entstanden. Es wurde freistehend in den Jahren 1949/1950 errichtet. Die Nummer 18 verblieb als Baulücke und wurde erst etwas später geschlossen.

Neues Fundament und Stützen für die Decken

Dabei verzichteten die seinerzeitigen Bauherren auf eine eigene, tragende Außenwand an der Seite zur nebenstehenden Hausnummer 16. Dort verankerte Stahlträger hielten die Deckenkonstruktion der Nummer 18. "Um das nebenstehende Gebäude nicht zu gefährden, mussten wir darum diese Träger davon trennen", sagt Wist.

Damit der zum Abriss vorgesehene Nachkriegsbau dabei nicht vorzeitig und unkontrolliert einstürzt, war nachzuholen, was sich der Bauherr in den 50er Jahren gespart hat: Mit rund sechs Tonnen Holz sowie acht Tonnen Stahl wurden die Decken gestützt und aus über 30 Kubikmeter Beton wurde im Keller ein neues Fundament für diese Ersatzkonstruktion zur fehlenden Außenwand gegossen.

Erst danach konnte eine Diamantsäge die Hausnummer 18 über die gesamte Seitenfläche vom Nachbarhaus trennen. "Nur darum können wir jetzt mit mit Betonzange und Bagger agieren", sagt Wist. Die Alternative wäre gewesen, die Stockwerke nach und nach von Hand abzutragen. "Das hätte aber noch länger gedauert und wesentlich mehr Personal gekostet."

Mit dem 24-Meter-Ausleger ist der Abriss der oberen Stockwerke für den Großbagger kein Problem. Bis Mitte nächster Woche wird das Gefährt im Einsatz sein. (Frank Thomas Koch)

Jetzt kann Wist das Haus mit seinem Bagger quasi im Alleingang abbrechen. Nur drei weitere Arbeiter unterstützen ihn. Ihre wichtigsten Werkzeuge sind dicke Wasserschläuche, mit deren Hilfe der unvermeidliche Staub gebunden wird. Auch der Bagger pumpt permanent Wasser in zwei kräftige Strahler, die Betonzange und Sortiergreifer bei der Arbeit in eine Wasserwand hüllen.

Wist legt zudem immer wieder kleine Pausen ein, damit sich der Staub legen kann. So bleibt der Abriss von der Obernstraße aus nahezu unbemerkt. Zudem verhindert ein komplett mit Kunststoffplane eingehülltes Gerüst den Blick auf die Arbeiten von der Fußgängerzone aus. Der Abbruch folgt insgesamt einem festen Plan, den in erster Linie die Gebäudestatik vorgibt.

Am Montag hat Wist zunächst die Anbauten im hinteren Teil abgebrochen. Der Bauschutt diente dazu, den Keller aufzufüllen. "Wir verhindern auf diese Weise Hohlräume im Untergrund, damit der Bagger sich gefahrlos vorwärts bewegen kann", erklärt Wist. Seit Dienstag arbeitet sich der Bagger stückchenweise von oben nach unten. Die Betonzange zerkleinert Wände und Decken, anschließend schiebt sie den Bauschutt einfach nach unten.

Erschütterungssensoren zur Sicherheit

"Das soll aber alles möglichst kontrolliert ablaufen", sagt Wist. Große Metallträger oder auch Heizkörper befördert er darum vorsichtig einzeln in Richtung Erdboden. Zur Absicherung sind im Nachbargebäude sowie an der Stadtwaage Erschütterungssensoren angebracht. Wird ein bestimmter Grenzwert überschritten, schicken sie automatisch eine SMS an den Baggerfahrer.

Noch bevor der Bagger anrückte, hat der Abbruchunternehmer die Sandsteinfiguren abmontiert und gesichert, die die Fensterfront in der ersten Etage des Jakobshauses verziert haben. Sie sollen laut Investor Christian Jacobs auch das neue Gebäude schmücken. "Wir lassen sogar Repliken anfertigen, weil das neue Jacobs-Haus ja größer wird und wir mehr Figuren benötigen", sagt der Bauherr.