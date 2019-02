Die Platane an der Liebfrauenkirche war 2018 durch ein umgestüztes Baugerüst stark beschädigt worden. (Stefanie Heitmann)

Anfang September 2018 wurde ein Baugerüst von Sturmböen von der Fassade der Liebfrauenkirche gelöst und stürzte in die danebenstehende Platane. Der Baum blieb zwar stehen, wurde aber erheblich beschädigt.

"Die Baumkrone wurde dabei völlig zerstört", sagt Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bremen auf Nachfrage des WESER-KURIER. Aufgrund der Schwere der Schäden sei der Baum nicht mehr lebensfähig und wurde deshalb gefällt.

Doch in den kommenden Wochen soll es Ersatz geben. "Sobald es frostfrei ist, wird ein neuer Baum gepflanzt", so Doty. Dieser wird aber keine Platane sein, sondern ein in Bremen selten anzutreffender Gingko-Biloba. Ursprünglich ist diese Baumart in China beheimatet.

Dieser wird etwa sieben bis neun Meter hoch sein und einen Stammumfang von 60 bis 70 Zentimetern haben.