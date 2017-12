Alexandra Werwath und Ralph Saxe im Gespräch mit Jürgen Hinrichs. Die beiden Grünen stehen für zwei Jahre an der Spitze ihrer Partei. Sie haben sich in Kampfabstimmungen durchgesetzt. (Frank Thomas Koch)

Frau Werwath, Herr Saxe, vor Ihrer Wahl als Landesvorsitzende der Grünen wurde von einer Richtungsentscheidung gesprochen. Welche Richtung ist es geworden?

Werwath: Klar ist, dass es mit mir kein „Weiter so“ geben wird. Es hat sich in der Öffentlichkeit ein Bild manifestiert, dass die Grünen in Bremen regierungsmüde sind. Dem wollen wir etwas entgegensetzen.

Saxe: Das Wort Richtungsentscheidung fand ich übertrieben. Für die beiden Posten traten allerdings vier starke Kandidatinnen und Kandidaten an, die sich sowohl inhaltlich als auch in ihrem Stil unterschieden haben. Ich stehe dafür, Führung mit Beteiligung und Transparenz zu verbinden.

Sie, Frau Werwath, sind 24 Jahre alt. Ihre Vorgängerin ist 33, das geht auch noch als jung durch. Sonst ist es um den Nachwuchs bei den Bremer Grünen aber nicht besonders gut bestellt. Nun soll es eine Quote richten. Ärmlich, oder?

Saxe: Man kann über die Quote bei der Listenaufstellung für die Bürgerschaftswahl streiten, und wir haben das auch getan. Es gibt aber nun mal die strukturelle Benachteiligung der jungen Parteimitglieder. Sie haben noch kein starkes Netzwerk.

Werwath: Wir wurden bei den Wahlen teilweise durchgereicht und waren einfach nicht gewollt. Nicht als Personen, aber auch nicht mit unseren Inhalten. Abgesehen vielleicht von der Forderung, den Gebrauch von Cannabis zu legalisieren.

Dann haben Sie‘s eben nicht geschickt genug angefangen. Das Alter allein kann doch kein Qualitätsmerkmal sein.

Werwath: Natürlich nicht, jung zu sein ist kein Selbstzweck. Nebenbei: Ich bin bereits seit zehn Jahren bei den Grünen aktiv, also eine alte Häsin, wenn Sie so wollen. Die Grüne Jugend ist durch den Mitgliederzuwachs der jüngsten Zeit stark geworden, sie ist jetzt gefordert, sich besser als bisher durchzusetzen. Die Quote hilft da nur.

Womit wollen die Grünen künftig inhaltlich punkten?

Saxe: Zunächst sollten wir uns als Partei viel stärker als bisher öffnen und Diskussionen mit den politischen Initiativen in der Stadt wieder verstärkt suchen. Platanen und Pflaster fallen mir dabei ein.

Wie bitte?

Saxe: Es gibt Widerstand gegen das Fällen der Platanen am Neustädter Weserdeich. Und gegen den Asphalt, unter dem in einigen Straßen das alte Kopfsteinpflaster verschwinden soll. Da können wir nicht einfach drüber hinweg gehen. Ein größeres Thema wird sein, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Wir müssen es zusammen mit der SWB hinkriegen, über kurz oder lang die Kohlekraftwerke in Bremen abzuschalten, möglichst alle drei. Wichtig ist auch, die Frischluftschneisen zu erhalten, indem die Osterholzer Feldmark und Brokhuchting eben nicht bebaut werden, anders als die SPD es will.

Werwath: Die Kraftwerke müssen abgeschaltet werden, und zwar schon vor dem Jahr 2030. Meine Generation ist die letzte, die den Klimawandel noch aufhalten kann. Kämpfen müssen wir aber auch gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag ist ein Fanal.

Es gibt eine Erosion des alten Parteiensystems in der Republik. Auch die Grünen müssen sich neu verorten. Haben Sie in Bremen überhaupt die Kraft dazu? Und müsste nicht auch mal an das politische Spitzenpersonal herangegangen werden? Mit Verlaub, taufrisch wirken Ihre drei Senatoren nicht mehr.

Saxe: Sie mögen das so empfinden. Fakt ist, dass unsere Senatoren bisher einen guten Job gemacht haben. Karoline Linnert hat als Finanzsenatorin und Bürgermeisterin den Haushalt konsolidiert und über den neuen Länderfinanzausgleich zusammen mit Bürgermeister Carsten Sieling die Zukunft unseres Bundeslandes gesichert. Das ist ein historisches Verdienst.

Soll Frau Linnert bei der nächsten Bürgerschaftswahl wieder als Spitzenkandidatin Ihrer Partei antreten?

Saxe: Das müssen wir jetzt gemeinsam mit Karoline in der Partei diskutieren. Bei allem Lob für unsere Senatorinnen und unseren Senator sage ich, dass die Arbeit in einer rot-grünen Regierungskoalition auch noch knallgrüner wahrgenommen werden könnte.

Werwath: Wir müssen als Partei sehen, dass wir unsere politische Erzählung weiterentwickeln und an Bremen in 50 Jahren denken. Bei Themen wie ökologischer Wandel, soziale Spaltung, Frauenpolitik, Wohnungsbau und Innenstadtentwicklung müssen wir Deutungshoheit zurückerlangen.

In Ihren früheren Hochburgen haben Sie bei der Bundestagswahl im September diese Hoheit verloren.

Werwath: Ja, und das tut mir in der Seele weh. Im Grunde schlagen die Herzen dort immer noch grün. Meine Partei wird zum Beispiel im Viertel aber mehr und mehr dem Establishment zugeordnet . . .

Saxe: . . . nach zehn Jahren Regierung ist das kein Wunder. Wir sind schließlich keine Protestpartei mehr, sondern eine Gestaltungspartei.

Werwath: Trotzdem, und weil Du es vorhin angesprochen hast: Pflaster und Platanen – die Bürgerinnen und Bürger hatten meinem Empfinden nach während des Wahlkampfs nicht den Eindruck, dass unser zuständiger Senator für sie ein offenes Ohr hatte. Das müssen wir gemeinsam ändern.

Die Linken haben Ihnen mittlerweile etwas voraus, nicht nur bei den Wählerstimmen.

Saxe: Die Linken kommunizieren lauter, können das aus der Opposition heraus aber auch leichter. Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, zu sehr auf die Tagespolitik zu setzen statt die großen diskursiven Prozesse anzustoßen. Die Wachsende Stadt zum Beispiel ist eine Überschrift im Koalitionsvertrag, unter der zu wenig Text steht.

Wie meinen Sie das?

Saxe: Na ja, die Zukunftskommission im Rathaus kann es allein jedenfalls nicht sein. Dort wird unter Beteiligung vieler, zu vieler, nur der kleinste gemeinsame Nenner erreicht werden können. Wir müssen das anders machen, ungewöhnliche Formate wählen, schräg denken, unorthodox, und auch mal anecken. Nehmen Sie die Digitalisierung, ein Mega-Thema, das unser Leben gerade grundlegend verändert.

Werwath: Richtig, und eines, das besonders junge Menschen betrifft und umtreibt. Da müssen wir andocken. Es gibt dafür so viel Potenzial in Bremen. Ich bin regelrecht genervt davon, dass es so wenig genutzt wird, alles so langsam vorangeht, und die jungen Leute am Ende die Stadt verlassen und ihr Glück woanders suchen.

Die Fragen stellte Jürgen Hinrichs.

Zu den Personen:

Alexandra Werwath ist 24 Jahre alt und seit zehn Jahren Mitglied bei den Grünen. Als Landesvorsitzende folgt die Studentin der Soziologie auf Kai Wargalla, die für das Amt nicht noch einmal antrat.

Ralph Saxe ist 58 Jahre alt und wurde als Landesvorsitzender der Grünen jetzt zum dritten Mal bestätigt. Er setzte sich gegen Hermann Kuhn durch. Saxe ist Mitglied der Bürgerschaft.