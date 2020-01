Viele Jahre der führende Mann beim Kring: Hinnerk Gronau, hier 1929 als Lehrer in der Volksschule Rablinghausen. (Kulturhaus Pusdorf)

Kaum mehr vorstellbar ist heute noch, wie viele Menschen der Plattdütsche Kring in den frühen Nachkriegsjahren auf die Beine brachte. Beim ersten Thing im Frühjahr 1949 säumten mehr als 100.000 Schaulustige die Straßen, als sich der Festumzug quer durch die Innenstadt zur Bürgerweide wälzte. Es herrschte Volksfeststimmung, nur mit einiger Mühe konnten Polizisten und Ordner die Massen in Zaum halten. Als willkommene Aussichtspunkte dienten Trümmerhaufen und Ruinen, sogar auf dem zerstörten Opernhaus am Wall wurden Zuschauer gesichtet. „Vergessen waren die Nöte des Alltags“, schrieb der WESER-KURIER. Und ergänzte in Anspielung auf die angeordneten Jubelparaden im „Dritten Reich“: Niemand habe dazu befohlen, an diesem Tage seien „die Bremer mit Kind und Kegel freiwillig“ erschienen.

Nach mehr als 70 Jahren hat sich der Kring – das plattdeutsche Wort für Kreis – nun endgültig aufgelöst. Bei der letzten Mitgliederversammlung fand sich am Montag im Klatte-Hoff in Oberneuland eine überschaubare Runde aus elf Getreuen zusammen, um den Verein feierlich zu Grabe zu tragen. Noch einmal wurde dem Vorstand Entlastung erteilt, dann hob Hausherr Gerd Meier, Vorsitzender des Heimatvereens Oberneeland und zusammen mit dem früheren Kringbaas Frerk Möller einer der beiden Liquidatoren des Kring, sein mit Kräuterschnaps gefülltes Glas. Mit den Worten „Friede seiner Asche“ gab er dem Kring einen letzten Gruß mit auf den Weg.

Zeichen standen auf Niedergang

Schon seit langem war das Ende des einst einflussreichen Dachverbands der Heimatvereine in Bremen und Umgebung absehbar, seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Kring im März 2015 mit dem Plattdütschen Chorleedersingen in der Strandlust Vegesack. Einige zaghafte Versuche, für das Chorleedersingen einen neuen Veranstalter zu finden, scheiterten in den folgenden Monaten. Sang- und klanglos verschwand die vormals so populäre Darbietung ein halbes Jahrhundert nach ihrem Debüt im Waldau-Theater aus dem Bremer Veranstaltungskalender.

Mit dem Chorleedersingen verlor der Kring sein Vorzeige-Event. Bereits 2004 war die plattdeutsche Dichterlesung „Rund um‘t Rathuus“ eingegangen, das Wettspielen der Laienbühnen auf Gut Hodenberg gibt es schon seit 1984 nicht mehr. Auch der plattdütsche Wandkalenner ist längst Vergangenheit. Zwar lebte der Kring in den späten 1980er-Jahren noch einmal auf, doch spätestens seit 2001 standen die Zeichen auf Niedergang.

Das hatten sich die Gründerväter des Kring natürlich ganz anders vorgestellt. Bereits wenige Jahre nach Kriegsende lassen sich erste Bestrebungen nachweisen, die Plattdeutschen in Bremen und umzu „unner enen Hoot“ zu bekommen, wie es der Neustädter Carl Sickfeld formulierte. Nach den ersten organisierten Anfängen im Januar 1949 kam es im März 1950 zur Vereinsgründung. Erster Kringbaas – also Boss des Kring – wurde der Volksschullehrer Hinnerk Gronau, seit 1927 Vorsitzender des einflussreichen Plattdütschen Vereens Bremen.

Wertvolle Schützenhilfe leistete Bürgermeister Wilhelm Kaisen, selbst passionierter Plattsprecher. Nicht nur, weil er im November 1948 im WESER-KURIER einen Aufruf zur Rettung der „angestammten Moderspraak“ mit unterzeichnete. Er mischte auch als Schirmherr und Grußredner plattdeutscher Großveranstaltungen mit und sorgte dafür, dass der Kring in den 1950er-Jahren eine ansehnliche monatliche Finanzspritze vom Senat bekam.

Zusammenarbeit mit den Nazis

Dass der Sozialdemokrat nicht auf mehr Distanz zu den Plattdeutschen bedacht war, lässt sich wohl nur mit einem innerbremischen Solidaritätsgefühl erklären – dem festen Willen, die schwierige Phase des Wiederaufbaus gemeinsam zu bewältigen. Denn die niederdeutsche Bewegung hatte auch in Bremen eng mit den Nazis zusammengearbeitet. Allen voran der Gronau-Stellvertreter Gustav Dehning, ein langjähriger Vertrauter von NS-Bildungssenator Richard von Hoff. Kein unbeschriebenes Blatt war auch Gronau als Wegbegleiter des völkisch gesinnten Kaffee Hag-Erfinders Ludwig Roselius, eines eifrigen Förderers der niederdeutschen Bewegung. Nicht zufällig hatte der plattdütsche Vereen in der Böttcherstraße seinen Sitz, und nicht zufällig setzte der Kring diese Tradition nach dem Krieg fort. Fast nach Germanenkult riecht denn auch die Bezeichnung der beiden Großveranstaltungen von 1949 und 1950 als „Plattdütscher Thing“. Doch womöglich bedienten sich die Veranstalter nur damals gebräuchlicher Begriffe. Als es um die Außendarstellung ging, sprach man in aller Unschuld von „Propaganda“.

Seinen Anspruch, das Sprachrohr der Heimatvereine gegenüber Behörden und Medien zu sein und neue Vereinsgründungen wie überhaupt den plattdeutschen Sprachgebrauch nach Kräften zu fördern, konnte der Kring seit den frühen 1950er-Jahren immer besser einlösen. Nicht zuletzt dank der Senatszuschüsse erschien unter Leitung von Hans O. E. Gronau, dem Sohn des Kringbaas, seit 1953 mit „Kiek in de Welt“ eine anspruchsvolle Monatsschrift. Dass die Zusammenarbeit zehn Jahre später im Streit endete, steht auf einem anderen Blatt.

Schleichender Bedeutungsverlust

Einen wahren Ansturm erlebte der Kring, als er ab 1962 günstige Charterflüge zu ausgewanderten Plattdeutschen nach Amerika anbot. Auch zahlreiche Trittbrettfahrer gesellten sich hinzu, die dem Kring wieder den Rücken kehrten, als Transatlantikflüge ab Mitte der 1970er-Jahre für jedermann erschwinglich wurden. Im Vereinsarchiv füllen die Austrittserklärungen halbe Aktenordner. „Da wir an Ihren Flügen nach USA nun leider nicht mehr interessiert sind, möchten wir bitten, uns aus der Liste Ihrer Mitglieder zu streichen“, ließ ein Ehepaar im Dezember 1974 wissen.

Doch auch der Kring profitierte von der Übersee-Connection: Ohne die überschüssigen Mittel aus den Amerikaflügen wäre der Kauf des Schnoor-Hauses 1974 kaum zu stemmen gewesen. Zu großen Teilen war der Erwerb das Werk des Schriftstellers Heinrich Schmidt-Barrien, seit 1964 neuer Kringbaas als Nachfolger von Gronau. Zusammen mit dem späteren Senator Rolf Speckmann hatte er den Weg zur Gründung des Instituts für niederdeutsche Sprache (INS) geebnet, das fortan als Mieter des Kring im Schnoor seinen Sitz hatte. Erst 1996 ging das Plattdütsche Huus in den Besitz des INS über. Mit der Institutsgründung ging allerdings auch ein schleichender Bedeutungsverlust des Kring einher. Schon Schmidt-Barrien spielte mit dem Gedanken einer Vereinsauflösung, unter seinem Nachfolger Jürgen Ludwigs erlebte der Kring ab 1987 aber noch einmal einen Aufschwung. Bereits 1988 startete der Schoolmester-Kring als Zusammenschluss plattdeutsch-interessierter Lehrkräfte, 1991 kam es zu einer Neuauflage der zwischenzeitlich eingeschlafenen Dichterlesungen.

Zwar erfreute sich das Plattdeutsche einer wachsenden öffentlichen Anerkennung als erhaltenswerte Regionalsprache, vor allem die Aufnahme in die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen 1999 wurde euphorisch begrüßt. Vormals habe das Plattdeutsche als „Spraak vun Döösköpp“ gegolten, stellte Vizekringbaas Marlene Dullin beim Grootkringdag (der Jahreshauptversammlung) im April 2013 fest, „nu is dat de hochachtbare Tweetspraak vun kloke Minschen un een wertvullet Kulturgoot“.

Dieses an sich positive Fazit konnte indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass Platt immer weniger gesprochen wurde, sogar auf dem Land machten die Kring-Funktionäre einen betrüblichen Sprachverlust aus. Parallel dazu schmolz die Mitgliederzahl des Kring dramatisch zusammen, nicht anders verhielt es sich mit der Zahl der angeschlossenen Vereine – oft genug, weil sie sich selbst auflösten. Als einer der Geschäftsführer des INS, Frerk Möller, im April 2002 den Vereinsvorsitz übernahm, tat er das schon mit der unmissverständlichen Vorgabe, den Kring „anstännig ünner de Eer“ zu bringen.

Damit dauerte es dann doch länger als gedacht. 2015 stimmte eine Mitgliederversammlung mehrheitlich für die Auflösung, die im März 2016 formal beschlossen wurde. Mit der Herausgabe einer Vereinschronik ist der letzte Akt am Montag besiegelt worden – nun erst ist der Kring endgültig Geschichte.