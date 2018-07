Auf der A1 bei Bremen-Hemelingen darf auch in den nächsten Tagen nur mit Tempo 60 gefahren werden. (Sebastian Gollnow/dpa)

Beim Brand eines Kleintransporters auf der A1 bei Bremen-Hemelingen ist ein größerer Schaden an der Fahrbahndecke entstanden als zunächst angenommen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 Kilometer die Stunde auf der Fahrbahn in Richtung Osnabrück wird auch in den kommenden Tagen noch gelten. "Es sieht nicht gut aus, aber die Lage ist nicht hoffnungslos", sagt Michael Haas, Bereichsleiter der Autobahnmeisterei Bremen-Hemelingen. Drei Betonplatten müssten erneuert werden, davon zwei auf der mittleren Spur und eine auf der linken Spur - das hat die Begutachtung der Stelle am Donnerstagmittag ergeben.

Noch am Mittwochabend wurden die gefährlichsten Stellen mit einem Reparaturasphalt behoben. "Die richtigen Arbeiten können wir aber nicht auf die lange Hand schieben", erklärt Haas. Jedoch werden die Reparaturen in dieser Woche nicht mehr möglich sein. "Hoffentlich klappt es in der kommenden Woche", sagt Haas.

Für die Arbeiten an der Fahrbahn müssen auf der A1 sowohl die linke als auch die mittlere Fahrbahn gesperrt werden. "Daher werden die Bauarbeiten eine Nachtaktion sein, das können wir nicht tagsüber machen", erläutert der Bereichsleiter. Der Verkehr werde dann über den Standstreifen umgeleitet, insgesamt gebe es nur eine freie Spur. Für die Arbeiten sei bereits eine Fachfirma kontaktiert worden, die in einer Nacht die die beschädigten Platten mittlere Spur und in einer weiteren Nacht die Platte der linken Spur mit einem schnell trocknenden Beton austauschen werde.

Schwarzer Qualm über der A1: Am Mittwochnachmittag hat dort ein Kleintransporter gebrannt. (fr)

Ein Kleintransporter war am frühen Mittwochabend auf der A1 in Höhe Bremen-Hemelingen in Brand geraten. Wie die Feuerwehr berichtete, hatte das Fahrzeug im Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte es erreichten. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, Verletzte gab es keine. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Osnabrück komplett gesperrt werden. (sei/var)

(Diese Meldung wurde am Donnerstag um 13.45 Uhr aktualisiert.)