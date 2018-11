Eva Quante-Brandt plädierte am Dienstag erneut dafür, eine mögliche Ausbildung von Medizinern in Bremen aus Kostengründen auf die klinische Phase zu beschränken. (Britta Pedersen/dpa)

Die Jacobs University ist nicht die einzige Universität, mit der die Klinikgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) über die Umsetzung einer Medizinerausbildung gesprochen hat. Nach Angaben von Sprecherin Karen Matiszick hat die Geno auch zur Universität Bremen, zur Universität Göttingen und zur Universität Oldenburg Kontakt aufgenommen.

In den Gesprächen mit der Jacobs University habe sich schnell herausgestellt, „dass sich gemeinsam ein tragbares Modell entwickeln ließ, das dann in einem konkreten Konzept mündete“. Laut Stephanie Dehne, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, sieht der aktuelle Stand der Machbarkeitsprüfung grundsätzlich gute Chancen für ein Kooperationsmodell zwischen JUB und Geno.

Wie berichtet, prüft die Gesundheitsbehörde derzeit das Konzept, wonach ab dem Wintersemester 2020 an der Jacobs University ein Medizinstudiengang mit 40 Plätzen pro Studiensemester starten könnte. Es liege der Behörde vor, müsse aber noch bewertet werden, so eine Sprecherin von Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD).

Langfristiges Ziel der Geno sei es, einen „schlanken lehrorientierten Studiengang aufzustellen, um den zukünftigen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten für Bremen und Bremerhaven, für den stationären und ambulanten Versorgungsbereich zu decken“, so Matiszick. Ziel sei ein Vollstudium einschließlich der vorklinischen Phase.

„Nicht gewollt und nicht möglich“

Quante-Brandt plädierte am Dienstag erneut dafür, eine mögliche Ausbildung von Medizinern in Bremen aus Kostengründen auf die klinische Phase zu beschränken. Das würde bedeuten, dass die angehenden Mediziner sich ihr theoretisches Wissen in den ersten Jahren des Studiums nicht in Bremen aneignen könnten.

Die Gesundheitssenatorin betont, die Finanzierung eines Studienganges durch das Land an einer privaten Universität sei „nicht gewollt und nicht möglich, da dies dem EU-Beihilferecht widerspricht“. Sie schlägt eine Kooperation mit einer staatlichen Universität in einem anderen Bundesland, mit der Universität Bremen oder mit einer ausländischen Universität vor.