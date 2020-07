Drei Zimmer Altbau, 90 Quadratmeter, Balkon, Garten an Einzelperson zu vergeben – solche Wohnungsanzeigen gibt es immer wieder. In vielen großen Wohnungen sind Familien oder Wohngemeinschaften nicht erwünscht. Es geht noch abstruser – Pardon – luxuriöser: In der Überseestadt erwarten Lofts mit 180 bis 350 Quadratmetern ihre Besitzer inklusive Auto, das per Lift ins Wohnzimmer fährt. Bitte, wie viel Raum braucht der Mensch?

Für viele Familien, die in beengten Verhältnissen leben, bedeutet mehr Platz ein großes Stück mehr Lebensqualität. Um für alle Menschen ausreichend Raum zu haben, muss Platz geschaffen werden. In jeder Hinsicht. Flächensparendes Wohnen muss Teil der Politik sein, die aber auf weiteren und mehreren Ebenen bezahlbaren Wohnraum schaffen muss. Da sollten Großstädter auf überdimensionierten Wohnraum verzichten, da muss klug gebaut und organisiert werden. Ältere Menschen könnten zu fairen Bedingungen zu groß gewordene Wohnungen mit jüngeren tauschen. Doch die Senioren müssen unterstützt werden, damit sie einen Umbau oder Umzug nicht scheuen.