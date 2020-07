Metta "Mudder" Cordes im Jahr 1898 mit Esel Anton auf dem Weg zum Markt. (C. H. Becker)

Mehr als 5000 Straßen, Wege und Plätze gibt es in Bremen. Einer, ein ganz kleiner, soll nach dem Bremer Stadtoriginal „Mudder Cordes“ benannt werden. Das regt die an der Carl-Ronning-Straße in der Altstadt ansässige Heinrich-Böll-Stiftung Bremen an. In deren Nachbarschaft, in der Knochenhauerstraße, nahe den neuen versenkbaren Pollern, befindet sich bereits ein Denkmal für Metta Cordes (1815-1905) und ihren Esel Anton.

Metta Cordes war verwitwet und verdiente den Lebensunterhalt für sich und ihre fünf Kinder, indem sie Obst und Gemüse auf der Straße verkaufte. Ehe Esel Anton auf den Plan trat, wurde der Gemüsekarren von einem Hund gezogen, den „Mudder Cordes“ geschenkt bekommen hatte. Im Gröpelinger Kleingartengebiet In den Wischen gibt es, wie die Heinrich-Böll-Stiftung mitteilt, „passend zum Gemüsehandel der Metta Cordes bereits einen – allerdings lediglich 200 Meter langen – Mudder-Cordes-Weg.“

Zwischen Pollern und einer Litfaßsäule

Der nun in der anvisierte kleine Platz liegt zwischen den Pollern und einer Litfaßsäule. Die Ideengeber meinen, „die Benennung auch einer innerstädtischen Fläche wäre angemessen“. Sowohl, um „die geringe Repräsentanz von Frauen zu erhöhen“ als auch, „um lokalgeschichtlich verankerte Persönlichkeiten aus diversen sozialen Milieus zu würdigen“. Die Verlegung einiger Fahrradbügel von dem gegenwärtig namenlosen Platz in Richtung Stadtamt „würde zwei bis drei bisherige Autoparkplätze in Anspruch nehmen“.

Zuletzt waren Namensvorschläge für ein Neubaugebiet in Kirchhuchting gefragt. Auch dort sind Frauen unterrepräsentiert.