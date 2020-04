Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Auch in unserer Familie setzt sich ein aktueller Trend immer mehr durch: Gärtnern gegen den Lagerkoller. Als praktischer Nebeneffekt bewegen wir uns weiter in Richtung Autarkie. Dem sehr kleinen Garten hinter dem Haus hat unser Chief Home Officer (w), in Personalunion oberste Gartenverwaltung, listig weitere Nutzfläche abgetrotzt. Drei aus Balken zusammengesteckte Hochbeete machen es den Schnecken nun fast unmöglich. Unsere Kinder haben wir mit Mini-Aufzuchtboxen ausgestattet, damit sich der gärtnerische Ehrgeiz voll entfalten kann.

Die Samen für Pflücksalat sind ausgebracht, die Tomaten- und Gurkenernte fest eingeplant. Dazu werden sich die Sonnenblume „Herbstschönheit“ gesellen, ein bisschen Kresse, die Schlingpflanze Schwarzäugige Susanne, ein paar Erdbeeren und zur Auflockerung etwas Löwenmaul. Ziemlich üppige Vegetation wird sich auf unseren paar Quadratmetern Grün breitmachen, wenn auch nur die Hälfte gedeiht.

Da es sich um einen recht schattigen Garten handelt, dürfte manches experimentellen Charakter haben. Vielleicht lässt sich mit der Prinz-Charles-Methode etwas nachhelfen: den Setzlingen in gewissen Intervallen ein aufmunterndes Wort zuzusprechen. Entsprechende Formulierungen müssen wir als Eltern ohnehin im Repertoire haben.

Wo heute die Mietshäuser unseres Viertels stehen, hatte in alten Zeiten ein Senator seinen Landsitz. Manches exotische Gewächs soll dort seinen Platz gehabt haben, kultiviert wurden Sommergrüne Traubenheide, Kardonen und Artischocken, es gab ein Orangeriehaus und mehrere Ananas-Häuser.

Die allgemeine Pflanzatmosphäre scheint also eine gedeihliche gewesen zu sein. Und heute sollte, auch hortikulturell, gegen den Lagerkoller wirklich nichts unversucht bleiben.

onlineredaktion@weser-kurier.de