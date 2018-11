Ein Drama: das Steuergerät kaputt, der Poller verloren. (Jürgen Hinrichs)

Die unendliche Geschichte des Problem-Pollers in Bremens Innenstadt geht weiter und ist jetzt keine Posse mehr, wie an dieser Stelle oft beschrieben, sondern ein Drama. Jetzt hat es nämlich nicht den Poller selbst erwischt. Das Hindernis ruht wohlbehalten in der Erde, und könnte jederzeit wieder seinen Dienst verrichten. Nein, dieses Mal liegt der Fall anders. Es ist schlimmer, viel schlimmer.

Der Poller hat einen Chef, der ihn befehligt, und den gibt es nun nicht mehr. Er liegt am Boden, so schwer verletzt, dass keiner mehr helfen kann. Der Chef ist tot, eine Tragödie, denn ohne ihn bleibt der Poller im Boden. Niemand, der die elektronische Steuerung übernimmt, die Chips dafür sind wirkungslos, solange sie kein Signal auslösen.

Der Chef, das war das Steuergerät am Straßenrand, ein Müllwagen hat ihm am Mittwoch den Garaus gemacht. Eine unfassbare und so brutale Tat, das den Leuten in der Langenstraße der Atem stockte, und es im Pressehaus, das jeden Tag vor Nachrichten vibriert, nur noch ein Thema gab. Kein Trump, keine Groko, nichts aus der Wirtschaft oder von Werder. Es ist der Poller, der polarisiert. Weißte schon, haste gesehen? Unglaublich, oder? Gibt's doch nicht! Die Journalisten, sonst ziemlich abgebrüht, sind aus dem Häuschen. Ein Hammer, was da draußen vor ihrer Tür passiert ist.

Und nun?

Der Poller hat ja schon viel erlebt. Er ist über den Haufen gefahren worden, so wie die Müllwerker das mit dem Lesegerät gemacht haben. Er wurde von der Polizei mit Gewalt nach unten gezwungen, weil die Kanzlerin im Anmarsch war. Er musste sich die Ignoranz von Autofahrern gefallen lassen, die mit ihrem Wagen vorbei wischten. Solche Sachen, viele davon. Wirklich was anhaben konnte ihm das aber nicht. Ein wackerer Bursche, der nicht aufgab, und herrlich anzusehen, wenn er zwischendurch störrisch wurde, und Radlern einen Stups gab. Upps! Dann kam der Poller plötzlich und ohne Auftrag aus der Versenkung, so viel Freiheit nahm er sich.

Dies aber hat ihn ins Mark getroffen. Keine Orientierung mehr, keine Energie, alles aus ohne den Chef. Der Poller – er ist nicht tot, aber lebendig begraben.