Sie sei immer gerne in die Oase am Weserpark gegangen, sagt Frauke Meier* aus Bremen. Und sie ging ziemlich oft hin in den vergangenen 15 Jahren, zum Saunieren, Entspannen und danach noch ins Restaurant. Meistens am Wochenende, im Winter fast an jedem, zusammen mit ihrer Familie oder Freunden. Auch Geburtstage feierte sie schon dort. Damit ist es vorbei, denn Frau Meier hat, wie sie jetzt weiß, dauerhaft Hausverbot in der Oase – und zwar schon seit rund elf Jahren.

Es ist eine kuriose Geschichte, die vor einigen Tagen durch Zufall ans Licht gekommen ist. Und es ist auch eine Geschichte, von der es zwei unterschiedliche Varianten gibt. Die eine ist die Sicht von Frau Meier, die sich an den WESER-KURIER gewandt hat, und sie lautet so: Die 56-Jährige fuhr kürzlich wie gewohnt in die Oase, stellte dann nach Erhalt des Einlass-Chips aber fest, dass sie ohne Geld und Papiere aus dem Haus gegangen war.

Also habe sie sich beim Empfang gemeldet, wo man ihr als Stammgast angeboten habe, später per Überweisung zu zahlen. Ihre Daten seien durch zuvor gebuchte Massagen und Anwendungen im System vorhanden gewesen. Hätte sie das Angebot angenommen, es wäre wohl ein ganz normaler Sauna-Nachmittag geworden.

Gratis-Angebot nur teilweise wahrgenommen

Da Frauke Meier dem Oase-Mitarbeiter aber noch den Hinweis gab, „vor Urzeiten“ auch schon mal in der Fitness-Abteilung des Hauses registriert worden zu sein, „kippte der Vorgang ins Absurde. Plötzlich meldete das Computer-System, ich hätte seit 2007 Hausverbot.“ Der Grund: Damals habe sie von einem Gratis-Angebot aus Fitness-Test und Sauna nur Letztere wahrnehmen können.

Obwohl sie gemeinsam mit einer Freundin bereits in der Oase gewesen sei, habe sie den Fitness-Teil ausgelassen, weil sie ihren kleinen Sohn zu Hause per Telefon habe beruhigen müssen. „Das wurde mir angekreidet und mit Hausverbot belegt. Ich habe das damals schon für einen Witz gehalten und das Gespräch mit den Mitarbeitern irgendwann wutentbrannt abgebrochen. Man sagte mir dann, ich solle nach einem Jahr wieder anrufen.“

Das habe sie auch getan und von einem Mitarbeiter am Telefon die Auskunft erhalten, sie könne die Oase wieder betreten. Als sie jetzt „aufgeflogen“ sei, „war ich wie vom Donner gerührt“, sagt Frauke Meier. „Ich habe den Fall dargelegt, aber die Antwort war: Das könne nicht sein. Man hat mich abgekanzelt. Ich stand für alle anderen Gäste wie auf dem Präsentierteller, anstatt mich in ein Büro zu bitten und die Sache dort zu klären. In der Oase scheint es wenig Augenmaß zu geben, wie man mit Kunden umgeht. Ich bin da ja elf Jahre ein- und ausgegangen.“

Hausverbot nur bei "deutlichem und erheblichem Fehlverhalten"

Was sie sich auch fragt: „Selbst wenn sie den Vorfall von 2007 als Betrug auslegen, wie groß ist mein Vergehen tatsächlich? Unbefristetes Hausverbot steht für mich in keinem Verhältnis dazu.“ Anruf bei Helmuth Gaber, Geschäftsführer der Oase. Was war da los im Fall von Frau Meier? Wie kann eine Person mit Hausverbot trotzdem jahrelang unbehelligt die Saunalandschaft nutzen?

Zunächst einmal, sagt er, könne er aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft dazu geben, was der Grund für das Hausverbot von Frauke Meier sei. „Ich kann und will nur so viel sagen: Ein Hausverbot ist die letzte Instanz, die wir aussprechen können. Wir benutzen es nicht willkürlich, sondern nur bei deutlichem und erheblichem Fehlverhalten“, sagt Gaber.

Durchschnittlich werde es zwei Mal pro Woche verhängt, zum Beispiel dann, wenn ein Gast andere belästigt – „bei zwischenmenschlichen Vorfällen“, so nennt es Gabler, „schalten wir auch mal die Kriminalpolizei ein“. Hausverbot erteile man auch bei finanziellen Betrugsversuchen oder erheblichem Streit beispielsweise mit dem Personal.

Und: Es werde immer personalisiert und unbefristet ausgesprochen, außerdem sowohl schriftlich verhängt als auch schriftlich aufgehoben. Ausnahmen seien nicht möglich. Seiner Ansicht nach kann Frau M. also keine telefonische „Absolution“ erteilt worden sein. Was die Kontrollen angehe, erklärt Gaber, sei es bei einem Durchlauf von rund 1000 Personen am Tag schlicht nicht möglich, jeden einzelnen Gast zu erkennen. Zudem besitze die Oase zwei verschiedene Kassensysteme mit Daten der Besucher.

Hausverbote können unbemerkt bleiben

In einem seien Mitglieder registriert, die einen personalisierten Zugangschip besäßen. In diesem System könnten Vermerke wie der eines Hausverbots hinterlegt werden, nicht aber im Termin-Verwaltungssystem, über das zum Beispiel auch Frauke Meier ihre Anwendungen buchte. Gaber verweist wieder auf den Datenschutz: „Die Systeme sind nicht miteinander verbunden, es gibt keinen Abgleich.“ Da man die Oase auch als Nicht-Mitglied besuchen kann, ist es laut dem Geschäftsführer durchaus möglich, dass Hausverbote vom Personal unbemerkt bleiben.

Was Gaber im Fall von Frauke Meier nicht gelten lassen will, ist die Argumentation, die sie beim Gespräch vorbrachte. Gaber: „Sie sagte, sie sei doch regelmäßig bei uns gewesen, ohne dass das jemand beanstandet habe. Dieses Argument ist bei aller Logik aber falsch. Wenn ich jahrelang ohne Führerschein unterwegs bin, komme ich bei einer Kontrolle auch nicht damit durch, wenn ich sage: Aber Sie haben mich doch jahrelang auch ohne fahren lassen.“

*Name auf Wunsch der Person von der Redaktion geändert.