Klaus Möhle war bis vor einem Jahr SPD-Abgeordneter in der Bürgerschaft, zuvor Abgeordneter und Vize-Fraktionschef der Grünen. Jetzt ist er Politrentner. Das löst in der Regel die Zunge. Warum er schon zuvor keine Mördergrube aus seinem Herzen gemacht hat, was er vom rot-grün-roten Senat samt Personal hält und womit er sich jetzt die Zeit vertreibt – darüber gibt er Auskunft in der neuen Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

