Bürgermeister Carsten Sieling sprach mit den Diskussionsteilnehmern über Alltagsrassismus und Identität. Die Veranstaltung war Teil der Bremer Integrationswoche. (Frank Thomas Koch)

Die Bezeichnung Deutsch-Türkin beschreibt für Gülseren Ölcüm einen Zwiespalt: Zum einen gehöre ihr doppelter Hintergrund zu ihrer Identität. Zum anderen fühle es sich an wie ein Label, das sie auf diesen Teil von ihr reduziere. „Ich habe viele Identitäten. Und ich feiere es, dass ich diese beiden Identitäten habe“, sagte die Journalistin. Wie sie und andere Menschen mit Migrationshintergrund mit Alltagsrassismus umgehen, darum sollte es am Mittwochabend bei der Veranstaltung „Nun übertreib‘ mal nicht!“ – Özil, #MeTwo und die Folgen“ gehen, bei der in der Oberen Rathaushalle diskutiert wurde.

Es ist kaum verwunderlich, dass auf dem Programm der Integrationswoche auch die Debatte rund um den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil und die folgende Rassismusdebatte unter #MeTwo, bei der Tausende ihre Erfahrungen mit Diskriminierung teilten, stand. Eingeladen hatten die Senatskanzlei und die Unternehmensverbände im Lande Bremen. So waren am Montagabend neben Gülseren Ölcüm auch der in Bremen aufgewachsene, ehemalige afghanische Nationalspieler Mansur Faqiryar, Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und der Autor und Fußballexperte Dietrich Schulze-Marmeling zu Gast.

Mehr zum Thema Integration und Rassismus Bremen diskutiert Özils Rücktritt Auch in Bremen wird heiß diskutiert, was der Rücktritt des ehemaligen Werder-Profis aus der ... mehr »

Die Folgen der Rassismus-Debatte standen allerdings weniger im Mittelpunkt als der Fall Özil selbst. So hielt Schulze-Marmeling, der erst kürzlich ein Sachbuch zu diesem Thema veröffentlicht hat, zu Beginn einen umfangreichen Vortrag, in dem er vor allem Rassismus im Fußball thematisierte. Trotzdem ist das Spiel für den ehemaligen Torwart Faqiryar ein verbindendes Element in einer multikulturellen Gesellschaft: „Dort ist nicht wichtig, woher jemand kommt, sondern ob er Fußball spielen kann.“ Als Gründer der nach ihm benannten Mansur-Faqiryar-Stiftung arbeite er oft mit geflüchteten Jugendlichen, die in Deutschland eine zweite Heimat finden wollen. Er sagte, auch dort nutze er die Spielregeln, um den Jugendlichen die Integration zu erleichtern: „Ich erkläre ihnen, dass die deutsche Gesellschaft wie ein Fußballspiel funktioniert. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird bestraft.“ Dafür erntete er viel Applaus.

Deutsch-türkisch oder türkisch-deutsch

Einsatz wie der von Faqiryar ist auch für Carsten Sieling wichtig, damit Integration und Zusammenleben funktionieren: „Besonders Menschen mit doppeltem Hintergrund agieren so als Kulturdolmetscher.“ Wie schwierig allerdings diese Rolle sein kann, hat auch Ölcüm erfahren: Sie sei als Deutsch-Türkin oft in ein Muster gepresst worden. Besonders politische Debatten, in denen es um Deutschland und die Türkei ging, seien oft auf sie projiziert worden. „Es gibt so viele Arten, deutsch-türkisch oder türkisch-deutsch zu sein“, sagte sie.

Auch deshalb ist es Ölcüm wichtig, dass Debatten wie die um Mesut Özil losgelöst von der Nationalität und der Herkunft stattfinden. Das Bild, für das Özil und İlkay Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan posierten, sei falsch gewesen. Aber die Art und Weise der folgenden Diskussion habe sie schockiert, besonders in den sozialen Medien. „Die Özil-Debatte hat mich sehr getroffen.“ Seitdem frage sie sich immer wieder, was mit ihr passiere, wenn sie mal einen Fehler mache.

Dass sie das viel diskutierte Foto der Fußballer für falsch halten, da waren sich die anwesenden Diskussionsteilnehmer einig. Allerdings berechtige diese Feststellung keinen Rassismus, betonte Sieling. „Es muss selbstverständlich sein, dass ein Mensch mehr als eine Heimat haben kann.“ Welche Folgen die Özil-Debatte allerdings hat, wurde an diesem Abend wenig