Die BLG kommt einmal im Jahr – wie hier 2017 – zur Hauptversammlung zusammen. In den Aufsichtsrat sind Hafensenatorin Claudia Schilling und Dietmar Strehl nachgerückt. (Koch)

Es sind lukrative Posten. Nicht unbedingt, weil sie viel Geld einbringen, sondern vor allem, weil sie Einfluss ermöglichen: die Aufsichtsratssitze in den städtischen und teilstädtischen Unternehmen. Dazu zählen Schwergewichte wie die BLG oder die Gewoba, genauso wie kleinere Gesellschaften. Dementsprechend brandet die Diskussion immer wieder neu auf, ob nicht wieder mehr Bürgerschaftsabgeordnete in die Kontrollgremien entsandt werden sollen. Vor allem dann, wenn einzelne Gesellschaften in Schieflage geraten.

Vor einigen Jahren war das die Bremer Landesbank (BLB), aktuell sind es der Flughafen und die Gesundheit Nord (Geno), die mit ihren roten Zahlen Schlagzeilen machen. Derzeit schickt die Regierung Senatoren, Staatsräte, Verwaltungsbeamte und andere fachkundige externe Vertreter zum Überwachen in die Beteiligungsgesellschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. Das ist auch andernorts so üblich, in der Vergangenheit aber immer wieder auf Kritik gestoßen – ob es um den Aufsichtsratsposten der Regierenden Bürgermeister beim neuen Berliner Flughafen BER ging oder um den des niedersächsischen Ministerpräsidenten bei VW.

Die Legislative, also die Bremische Bürgerschaft mit den Fraktionen und ihren Abgeordneten, entsendet dagegen derzeit mit Ausnahme der Gewoba, wo fünf Bürgerschaftsabgeordnete im Aufsichtsrat sitzen, keine Mitglieder in die stadteigenen Beteiligungen – das ist parteiübergreifender Konsens. Auch, weil vor knapp vier Jahren der Controllingausschuss eingerichtet wurde: Ein Gremium, das laut Beteiligungsbericht zur Aufgabe hat, die parlamentarische Kontrolle der Beteiligungen, der Eigenbetriebe, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts Bremens wahrzunehmen.

Ginge es nach den Linken, würde die parlamentarische Kontrollfunktion nun aber wieder gestärkt – auch über den Controllingausschuss hinaus. „In dem Zusammenhang sind wir gerne bereit, über Aufsichtsräte mit Abgeordneten der Bürgerschaft zu sprechen“, sagt Linken-Fraktionschefin Sofia Leonidakis. Ein entsprechender Diskussionsprozess finde statt, dieser sei aber noch nicht abgeschlossen. „Und wir haben dazu noch keine abschließende Position.“

Auch innerhalb der Grünen-Fraktion werden die Vor- und Nachteile, die es mit sich bringt, wenn Bürgerschaftsabgeordnete in die Kontrollgremien der bremischen Gesellschaften entsandt werden, derzeit noch einmal abgewogen. Nach Angaben von Grünen-Fraktionschef Björn Fecker hat es einen Termin mit Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) gegeben, in dem über das Für und Wider diskutiert wurde. Auch innerhalb der Grünen-Fraktion ist das Thema nicht abgeschlossen. Fecker spricht von einem „üblichen Diskussionsprozess“, der immer mal wieder aufbrande.

Für die Parteien beziehungsweise die Bremische Bürgerschaft könnte ein Entsenden von Abgeordneten in die Kontrollgremien insofern von Vorteil sein, als dass sie mehr Kenntnisse darüber erlangen, wie es um die städtischen und teilstädtischen Gesellschaften bestellt ist. Gerade im Zusammenhang mit dem Flughafen war in der Vergangenheit zu hören, dass einige der Abgeordneten überrascht waren, wie hoch das Defizit tatsächlich ausfällt.

So hatte sich etwa die CDU Ende Oktober in einer Deputationssitzung bei einer Abstimmung enthalten, als es um ein Blitz-Darlehen Bremens für die Flughafengesellschaft in Höhe von knapp 13 Millionen Euro ging. Deputationssprecher Christoph Weiss sagte damals, man müsse das Thema offener und transparenter angehen. „Da hat uns die Ehrlichkeit gefehlt, das ist dann plötzlich alles so Knall auf Fall gekommen.“ Seitens Bremens sitzen im Aufsichtsrat des Flughafens der Häfenstaatsrat, eine Abteilungsleiterin aus dem Finanzressort, die Landesfrauenbeauftragte und ein Vertreter der Bremer Wirtschaft – aber eben kein Bürgerschaftsabgeordneter.

Das Mitarbeiten in einem Kontrollgremium ist allerdings nicht nur mit einem hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden. Es setzt auch ein entsprechendes Fachwissen voraus, um Entscheidungen treffen zu können. Hier setzt die FDP-Fraktion mit ihrer Kritik an. Die Liberalen stehen der Besetzung von Aufsichtsräten durch Politiker generell skeptisch gegenüber. Die Anforderungen an Aufsichtsräte seien in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, damit einhergehend die Haftungsfragen, sagt Fraktionschefin Lencke Wischhusen. „Das erforderte Know-How übersteigt oft bei weitem die Kenntnisse.“

Daher spricht sich die FDP dafür aus, die Aufsichtsratspositionen nach Fähigkeiten zu vergeben. Nur so könnten die Interessen der Betriebe gewahrt und neutral kontrolliert werden. Ein weiterer Kritikpunkt der Liberalen: Es könne zu Interessenskonflikten kommen – Politiker müssten schließlich einerseits dafür sorgen, dass möglichst viel Geld für den Bremer Haushalt ausgeschüttet, andererseits aber die Liquidität der Gesellschaft gewahrt wird. Die FDP-Fraktion setzt daher weiterhin auf die Arbeit im Haushalts- und Finanz- sowie im Controllingausschuss.

Die SPD sieht das etwas anders. Innerhalb der Koalition werde über die Besetzung von Aufsichtsratspositionen kommunaler Gesellschaften durch Abgeordnete diskutiert, sagt der Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör. Die Debatte stehe derzeit aber nicht oben auf der Agenda. „Generell bietet es sich an, genau darauf zu schauen, ob und wo es überhaupt Sinn macht.“ Vorstellbar sind aus seiner Sicht Gesellschaften wie die Brebau, die Bremer Straßenbahn AG oder die Wirtschaftsförderung Bremen. Auch Güngör verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbeit des Controllingausschusses.

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp teilt mit, dass sich seine Partei bisher noch nicht wieder mit der Frage befasst habe. „Wir haben die Entscheidung der rot-grünen Regierung jedoch immer kritisch beurteilt, mit Ausnahme bei der Gewoba keine Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft in die Aufsichtsratsgremien von staatlichen Beteiligungsgesellschaften zu entsenden“, sagt er.

Die Beschränkung der Vertretung ausschließlich durch Mitglieder des Senats oder der senatorischen Dienststellen hat sich aus Sicht der CDU mit Verweis auf Flughafen, Geno und BLB aber auch nicht bewährt. „Nicht jeder Senator oder Staatsrat ist aufgrund seiner politischen Funktion in der Lage und geeignet, die teilweise komplexen betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Aufgaben wahrzunehmen“, sagt Röwekamp. Die CDU will daher eher über die Qualität der Besetzung der Gremien und deren Unterstützung sprechen, als darüber, woher die Vertreter entsandt werden.