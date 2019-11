Auch in Leipzig sind Brandanschläge auf die Immobilienbranche verübt worden, dort wurde vor einer Woche eine Mitarbeiterin angegriffen.n. (Willnow/dpa)

Erst das Feuer, dann die Farbe: Erneut ist das Büro von Hansestadt Bremen Immobilien (HBI) im Bremer Viertel Ziel eines Angriffs geworden. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Schaufenster mit roter Farbe beschmiert, die Worte „Sold out“, ausverkauft, auf eine Scheibe gesprüht. Für Sabine Lange war es der zweite Schock innerhalb von zwei Tagen. Sie leitet die Filiale von HBI am Ostertorsteinweg und hat die Schmierereien schon von weitem gesehen, als sie am Morgen in ihr Büro wollte. Eine Nacht zuvor hatten Unbekannte Müll im Eingangsbereich angezündet.

Lange versucht, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. „Ich nehme das nicht persönlich“, sagte sie dem WESER-KURIER. Mit solchen Dingen müsse man leben. Allerdings: Einfach so hinnehmen will die Maklerin das Geschehene nicht. Noch am Freitag wollte sie eine Anlage zur Videoüberwachung installieren lassen, um bei möglichen neuen Angriffen Beweisbilder zu haben. Denn Lange rechnet damit, dass es weitere Attacken geben wird – vielleicht nicht unbedingt gegen HBI, aber sicher gegen andere Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft.

Auch Angriff auf Haus und Grund

Ihren Verdacht begründet die Maklerin mit den Ereignissen der vergangenen Wochen. So ist schon das Wohnungsbauunternehmen Vonovia vor wenigen Tagen zweimal Opfer eines Anschlags geworden. Auch der Eigentümerverband Haus und Grund wurde Anfang Oktober angegriffen. Mehrere vermummte Personen sollen Scheiben beschädigt und mit Feuerlöschern Farbe in die Büroräume gesprüht haben. „Wir wollen nun auf den Innensenator zugehen und mit ihm darüber sprechen, wie der Staat unsere Branche schützen kann“, sagte Haus-und-Grund-Geschäftsführer Ingmar Vergau. Der verurteilte am Freitag die Taten. „Auf höchst destruktive Art nehmen die Täter in Anspruch, selbst zu richten und zu strafen, wen sie politisch ablehnen,“ teilte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mit. „Die nächtlichen Versuche, ihre Forderungen durch Anwendung von Gewalt durchzusetzen, sind kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung.“

„Diese feigen Anschläge dürfen nicht verharmlost werden, sondern müssen als das bezeichnet werden, was sie sind: Angriffe auf unseren Rechtsstaat“, sagte Marco Lübke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um politisch motivierte Taten aus dem linksextremen Spektrum. Die Bremer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Stand der Untersuchung und ihrem genauen Vorgehen wollte sie keine Auskunft geben.

Derweil wächst die Sorge in der Bremer Immobilienbranche. „So etwas kann man einfach nicht verstehen“, sagte Jörg Schlüter, Geschäftsführer von Karl Schlüter Immobilien. Natürlich mache man sich nun Gedanken, ob es zu neuen Anschlägen komme. Ein anderer Vertreter der Branche möchte aus Angst seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Er fürchtet, dass sein Unternehmen so in den Fokus der Täter rücken könnte. „Nach diesen Ereignissen fühlt man sich unsicher“, sagte er. Von der Politik wünsche er sich, dass linksradikale Gewalt stärker in den Fokus genommen werde – so, wie es richtigerweise schon bei Attacken aus dem rechten Lager geschehen sei. „Das sind für mich alles Verbrecher“, sagte er.

Kräne in Brand gesteckt

Bremen ist nicht die einzige Stadt in Deutschland, in der Wohnungsunternehmen angegriffen wurden. In Leipzig wurden zuletzt auf Baustellen Feuer gelegt; Anfang Oktober sogar mehrere Kräne in Brand gesteckt. Vergangenen Sonnabend wurde dort eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in ihrer Wohnung angegriffen und mit Faustschlägen verletzt. Die 34-Jährige arbeitet laut Polizeiangaben für eine Firma, die derzeit im alternativen Stadtteil Connewitz ein Haus mit teuren Eigentumswohnungen baut. Auf einer linksextremen Internetseite erschien ein Text, der den „Hausbesuch“ bei der Frau als Widerstand gegen das Bauprojekt darstellt. Das Landeskriminalamt Sachsen hat mittlerweile für Hinweise zu den Anschlägen insgesamt 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das Innenministerium nahm die Taten zum Anlass, eine Sonderkommission Linksextremismus zu gründen.

Lange setzt auf die Ermittlungen der Polizei in Bremen. „Ich bin überzeugt, dass die Täter ihre Strafe bekommen“, sagte sie. Sorge mache sie sich nur, dass beim nächsten Mal eventuell Menschen zu Schaden kämen. Was wäre passiert, wäre das Feuer in der Nacht zu Donnerstag nicht so schnell entdeckt und gelöscht worden, fragte sie. Über dem HBI-Büro wohne eine Familie. Da hätte aus Brandstiftung leicht Totschlag werden können.

Hinter den Taten vermutet Sabine Lange, die seit 25 Jahren in der Immobilienbranche arbeitet, vor allem Frustration. Frust über knappen Wohnraum, hohe Preise, veränderte Stadtteile. Nur: Ihr Unternehmen bestimme die Preise nicht, sei nicht für den Markt verantwortlich.