Wegen der Ausschreitungen nach dem Fußballspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet (Carmen Jaspersen/dpa)

Bei Ausschreitungen nach dem Spiel von Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst am Samstagabend, bei denn Polizeibeamte mutmaßlich aus der Werder Ultra-Szene mit Steinen und Stangen attackiert und verletzt wurden, haben die Fraktionen von Grünen und der CDU Stellung zu den Vorfällen bezogen.

Die Grünen-Fraktion verurteilt den gewalttätigen Angriff auf Polizeikräfte nach dem Pokalspiel am Samstagabend aufs Schärfste. „Derartige Attacken gegen die Polizei sind völlig inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen", erklärte am Montag der innenpolitische Sprecher und designierte Fraktionschef Björn Fecker. Zugleich betonte er, dass dies auch die Besonnenen unter den Werder-Ultras wüssten. "Wer eine bessere Fehlerkultur bei der Polizei fordert, sollte diese intern auch selbst vorleben." Die Grünen hoffen, "dass es zu keinen Wiederholungen dieser Art kommt und die kommenden Spiele für Fans und Polizei friedlich verlaufen".

Die CDU-Fraktion bezeichnet die Gewalt gegen Polizisten „eine Herausforderung unseres Rechtsstaates“. Sie fordert angesichts der Ausschreitungen vom Sonnabend einen schriftlichen Bericht von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Eine derartig brutale und hinterhältige Attacke auf Polizisten ist widerwärtig“, sagt dazu Marco Lübke, Bürgerschaftsabgeordneter der CDU und in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied der Innendeputation. Er hoffe, dass der oder die Täter rasch gefasst würden und sie „die volle Härte des Gesetzes schnell und nachdrücklich trifft“.

Darüber hinaus müsse in Bremen generell über das Thema linker Gewalt gegen die Polizei geredet werden, denn es komme immer wieder zu Übergriffen und Anschlägen auf die Polizei, sagt Lübke und erinnert an den Brand von zwei Einsatzfahrzeuge am Polizeirevier Schwachhausen vor einigen Wochen, zu dem sich Linksextremisten bekannt hätten. „Das alles ist eine Herausforderung unseres Rechtsstaates und darf nicht einfach als Zahl in der Statistik hingenommen werden – unabhängig aus welche Richtung die Gewalt kommt.“ Nach Ansicht des CDU-Abgeordneten sollte über eine verstetigte und verstärkte Sonderermittlungsgruppe nachgedacht werden, damit solche Delikte schnell ermittelt und geahndet werden.

Von Werder Bremen fordert Lübke ein klares Bekenntnis. "Angesichts des massiven Einsatzes von Pyrotechnik am vergangenen Sonnabend steht der Verein zudem in der Verantwortung, die Kontrollen zu verschärfen und Verstöße zu ahnden.“