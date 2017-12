CDU-Politikerin Sandra Ahrens: „Ich kann die Wut und das Unverständnis der Eltern nachvollziehen, denn es ist absolut berechtigt.“ (dpa)

Sie zeigen Plakate mit der Aufschrift „Schon wieder Notdienst? Ich bin genervt“ oder „Ich will sicher sein, dass mein Kind jeden Tag im Kindergarten gut betreut wird“. Jetzt erhalten die protestierenden Eltern von allen Seiten Beistand. Die Linke fordert eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen, um den Beruf attraktiver zu machen, Sandra Ahrens von der CDU eine zuverlässige Personalplanung.

Auch die SPD hat nach Angaben von Mustafa Güngör Verständnis für den Protest der Eltern: „Jeder Protest ist richtig und wir müssen sehen, dass wir 2018 Maßnahmen ergreifen“, so der stellvertretende Vorsitzende der Bildungsdeputation. Zum Beispiel könne man Teilzeitkräfte fragen, ob sie zusätzliche Stunden leisten wollen.

Oder man bezahle angefallene Überstunden. „Wir könnten auch pensionierte Erzieherinnen und Erzieher bitten, wieder zu arbeiten.“ Mittelfristig geht Güngör von einer Besserung der Lage aus, denn: „Wir haben in den letzten Monaten bei Kita Bremen rund 200 Erzieherinnen eingestellt.“

Totales Kita-Chaos

Zu wenig, findet CDU-Politikerin Sandra Ahrens: „Ich kann die Wut und das Unverständnis der Eltern nachvollziehen, denn es ist absolut berechtigt.“ Zum totalen Kita-Chaos im vergangenen Jahr und dem verschleppten Ausbau von Betreuungsplätzen kommen laut Ahrens nun noch die Folgen der verschlafenen Personalpolitik der Bildungssenatorin.

Der Fall des fünfjährigen Jungen, dessen Verletzung offenbar nur zufällig auffiel, zeige, dass bei solchen Zuständen auch das Kindeswohl gefährdet sei. „Dass es gerade in der kalten Jahreszeit vermehrt zu krankheitsbedingten Ausfällen von Erziehern kommen kann, ist keine unvorhersehbare Naturgewalt, sondern gehört zu einer vorausschauenden Personalplanung“, sagt Ahrens.

Alle Maßnahmen, die nun von der Senatorin verkündet würden, um dem Personalnotstand zu begegnen, seien mehr als überfällig. Rot-Grün habe entgegen der Warnungen der CDU-Fraktion die Gruppenvergrößerung auf 21 Kinder beschlossen. „Damit hat der Senat eine flächendeckende Qualitätsabsenkung manifestiert.“

Auch die Linke unterstützt die Forderung der Eltern. Die kinderpolitische Sprecherin Sofia Leonidakis sagt: „Wir brauchen akut mehr Fachkräfte, für die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Betreuung, für die individuelle Förderung der Kinder und den Gesundheitsschutz der noch gesunden Kolleginnen in den Einrichtungen.“

Kreativwerksatt geplant

Den kurzfristigen Fachkräftemangel könne man nur beheben, indem Bremen besonders attraktive Arbeitsbedingungen biete. „Wir haben deswegen sowohl per Bürgerschaftsantrag als auch in Haushaltsanträgen die Höhergruppierung der Erzieherinnen gefordert“, so Leonidakis. Bereits jetzt könnten neue Kita-Gruppen nicht eröffnet werden, weil das nötige Personal fehle.

Elternvertreter haben zuletzt mehr als 700 Unterschriften an Bildungssenatorin Claudia Bogedan überreicht. „Die Senatorin hat Verständnis für unsere Forderungen gezeigt und uns von Maßnahmen berichtet, die kurz- und mittelfristig beim Personalnotstand helfen sollen“, sagt Sprecherin Petra Katzorke von der Kita an der Carl-Friedrich-Gauß-Straße.

Bogedan habe versichert, sie werde sich persönlich mit den Problemen befassen. Im Januar solle es eine Kreativwerkstatt geben, in der sie mit Elternvertretern und Trägern Lösungen erarbeiten will, die auch kurzfristig greifen. „Wir begrüßen diese Initiative und sind bereit, konstruktiv an den Lösungen mitzuwirken“, sagt Katzorke.

Seit Jahren Hinweise auf zu niedrige Ausbildungszahlen

Auf Facebook unter #kitanotstandhb schildern indes auch Elternsprecher der Kitas „Bei den drei Pfählen“ und an der Thedinghauser Straße, wie knapp das Personal ist. An der Thedinghauser Straße fehlten demnach in der vergangenen Woche Erzieher für 60 Stunden, hinzu kommen Krankheitsausfälle. Der Pool an Springerkräften sei seit Beginn des Kindergartenjahres ausgeschöpft.

„Es müssen dringend Lösungen gefunden werden, da erneute Notdienste von den Eltern kaum zu tragen sind“, warnen die Elternvertreter. Träger und Gewerkschaften weisen seit Jahren auf zu niedrige Ausbildungszahlen hin. Laut Bildungsressort waren in Bremen Mitte dieses Jahres 193 und in Bremerhaven 142 Erzieher-Stellen unbesetzt.

Für den Kita-Ausbau benötige Bremen bis 2020 zusätzlich 780 Fachkräfte. Um unter anderem Renteneintritte, Krankheits- oder Elternvertretung auszugleichen, müssten 944 Stellen neu besetzt werden. Das Sozialressort geht davon aus, dass 547 Absolventen die Fachschule für Sozialpädagogik in 2018 als Erzieherinnen und Erzieher verlassen.