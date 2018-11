Silke Hellwig über den Sanierungsstau in Bremen. (Marijan Murat/dpa)

Es gibt Themen, bei denen es einem schwerfällt, eine klare Meinung zu formulieren. Dazu sind die Ursachen zu kompliziert, die Begleitumstände zu widersprüchlich, die Alternativen zu unübersichtlich. Außerdem ist man hinterher immer schlauer, besonders sozusagen vom Spielfeldrand aus. Diese Gemengelage gilt für den Sanierungs- und Investitionsstau, der sich nicht nur, aber auch in Bremen über Jahrzehnte aufgetürmt hat. Die Große Koalition (1995 - 2007) hatte bereits einen sogenannten Stadtreparaturfonds aufgelegt, aus dem nach einem „Ruinen-Kataster“ saniert und investiert werden sollte. Schon damals reichte das Geld hinten und vorne nicht.

Von Bremens Sondersituation durch ewiges Balancieren am Rande des finanziellen Kollapses ganz abgesehen, will die gesamtdeutsche Lage bei grober Betrachtung nicht einleuchten: Bund und Länder profitieren seit Jahren von Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe, die Zinsen sind gering wie nie, die Arbeitslosenquote legendär niedrig. Doch in einem der reichsten Staaten der Welt werden Fenster in Schulklassen zugenagelt und Straßen ganz oder teilweise gesperrt, weil die Sanierung nicht finanziert oder organisiert werden kann? Wie kann das sein? Wann soll saniert werden, wenn nicht jetzt? Und wer hat das zu verantworten?

Schon alleine die letzte Frage ist nicht leicht zu beantworten. Beziehungsweise sie fängt mit dem Fassen an die eigene Nase an. Denn geklagt wird auf hohem Niveau, die Ansprüche an staatliche Leistungen sind hoch. Selbstverständlich ist es nicht akzeptabel, dass Klassenräume von Schimmel befallen sind oder Brücken quasi nur noch mit Fahrrädern befahren werden dürfen. Allerdings kann der Blick über Tellerrand und Staatsgrenzen manches relativieren, zumal es keine andere Nation gibt, die den „Aufbau Ost“ stemmen musste (Investitionen: etwa 1,5 Billionen Euro).

Wer Infrastruktur schafft, wer eine Schule in die Landschaft pflanzt, eine Autobahn erweitert, muss auch dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben? Richtig. Allerdings ist Politik ein zähes Geschäft. Keine Politikergeneration steht für sich alleine. Politiker haften für ihre Vorgänger und können nicht weit in die Zukunft planen; dem stehen Wahlen und mögliche Regierungswechsel im Weg. Wer Schwimmbäder baut, dem wird applaudiert, ob er Vorsorge für ihren dauerhaften Erhalt getroffen hat oder nicht. Wer sie später schließen muss, wird ausgebuht. Den Letzten beißen die Hunde.

Mehr zum Thema Investitionsrückstände Sanierungsstau auf Bundesebene Nicht etwa nur in Bremen klagen Bürger über fiese Schultoiletten und marode Straßen: In der ... mehr »

In Bremen sieht es etwas anders aus. Die bremische Sozialdemokratie kann man nach mehr als 70 Jahren an der Spitze der Macht nicht aus der Verantwortung entlassen, obgleich es keine Partei gibt, die nicht dazu neigte, Wahlversprechen zu machen (und umzusetzen, sofern in die Regierung entsandt), wovon die wenigsten nichts kosten. Hinzu kommen Zwänge wie Zugeständnisse an Koalitionspartner und die knifflige Lage zweier Großstädte ohne Umland, die besondere Lasten zu tragen haben.

Es ist zwar so nachvollziehbar wie verführerisch, auf andere Städte und Länder zu verweisen, vor denen sich ebenfalls ein Berg an Sanierungs- und Modernisierungsaufgaben auftürmt, wie auch immer sie regiert worden sind. Nur: Es nutzt nichts, wenn bayerische Schüler sich in ihren Schulen nicht weniger unwohl fühlen als bremische in deren. Der Zustand bremischer Straßen wird nicht besser, weil er im Ruhrgebiet vielleicht noch schlechter ist. Zumal so etwas niemand genau weiß: Bis heute liegt keine Gesamtübersicht über die Mängel der öffentlichen Infrastruktur vor.

Mehr zum Thema Sanierungsstau in Bremen Online-Anwendungen zum Mängelmelden Damit Bürger die Verwaltung auf Schäden und Missstände hinzuweisen, gibt es inzwischen eine Reihe ... mehr »

Doch das muss aufhören, das Zerfasern der Probleme nach Senatsressorts. Es gibt ohnehin eine harte Konkurrenz um öffentliche Aufmerksamkeit und finanzielle Zuwendung. Wenn es überall fehlt, kann man nur alles falsch machen, irgendwer fühlt sich immer benachteiligt. Der Gedanke der FDP, ähnlich dem Schulkonsens einen parteiübergreifenden Sanierungspakt zu schmieden, der Prioritäten setzt, Wahlperioden überdauert und Protesten standhält, hat Charme.

Denn darin sind sich alle Bürgerschaftsfraktionen einig: Der Stau darf nicht größer werden. Woher das zusätzliche Geld dauerhaft kommen soll, bleibt auch beim Schulfrieden offen. Wie sagte Jens Eckhoff (CDU) so schön: „Wir haben uns zwar auf einen Rahmen verständigt, aber der Rest ist demokratischer Wettbewerb zwischen den Parteien.“ Vielleicht schlösse sich die FDP sogar einem Sanierungskonsens an. Beim Schulfrieden hat sie ja gekniffen.

Weitere Informationen

Die letzte Folge zum Sanierungsstau lesen Sie auf Seite 12.