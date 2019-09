Von sieben geprüften Flächen kommen grundsätzlich zwei als Hundefreilauffläche in Frage. (Frank Thomas Koch)

In die festgefahrene Diskussion um die Schaffung einer Hundefreilauffläche in Walle kommt Bewegung: Im Haus der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sind sieben Flächen geprüft worden, von denen zwei grundsätzlich in Frage kämen. „Für geeignet halten wir nach heutigem Stand einen Platz am Hagenweg sowie einen Ort am Südufer des Waller Feldmarksees, der als Hundestrand angelegt werden könnte“, hat dazu am Donnerstagabend Jan Brüning, persönlicher Referent von Senatorin Maike Schaefer (Grüne), dem Waller Beirat mitgeteilt.

Die auch per Petition von Hundehaltern geforderte Freigabe einer Wiese im Waller Park hingegen lehnt die Behörde Brüning zufolge ab. Bei einer verhältnismäßig geringen Größe werde die Grünanlage von vielen Menschen genutzt, begründet er dies: „Ziel unseres Grünflächen-Managements ist es, dass öffentliche Grünanlagen möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen und die Parkstrukturen mit ihren Wegeverbindungen und Freiflächen erhalten bleiben. Eingezäunte Flächen würden dem widersprechen.“ Auch die Nähe zum Waller Friedhof spiele eine Rolle: „Den mit einer Hundefreilaufanlage verbundenen Lärm halten wir aus Pietätsgründen nicht für mit dem von Trauernden gesuchten Ort der Stille vereinbar.“

Zu zwei weiteren vorgeschlagenen Flächen werden nun Ortstermine anberaumt. Bei einer Beiratssitzung im November könnte die Standortfrage dann entschieden werden. Der Waller Beirat, der sich geschlossen für die zügige Schaffung einer Hundefreilauffläche aussprach, hofft auf eine Fertigstellung im kommenden Jahr und plädiert bis dahin für eine Übergangslösung.

Im September 2011 hatte die Stadtbürgerschaft beschlossen, in allen Beiratsgebieten Hundefreilaufflächen auszuweisen. Seitdem sind zwei entsprechende Angebote eingerichtet worden.