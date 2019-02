Zu einer Anklage oder einem Strafbefehlsantrag kam es in 214 von 1200 registrierten Fällen seit 2015. (Arne Dedert/ dpa)

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat sich in Bremen in den vergangenen Jahren uneinheitlich entwickelt, schwankte aber stets um die 300 Fälle pro Jahr. Das hat Innenstaatsrat Thomas Ehmke am Donnerstag in der Bürgerschaft auf Anfrage der Bürger in Wut (BIW) berichtet. 2018 war mit 330 Taten der höchste Stand seit 2015 erreicht.

Davon ordneten die Ermittler 152 Straftaten dem rechtsextremen Spektrum zu, der militanten Linken 119. Der Rest verteilte sich auf religiös motivierte Straftaten, Fälle von Ausländerextremismus und Vorkommnisse, die nicht klar einzuordnen waren. Keine Auskunft konnte Ehmke auf die Frage geben, in wie vielen Fällen es schlussendlich zu einer Verurteilung, zu Haft- oder Geldstrafen kam. Diese Zahl sei bei der Staatsanwaltschaft schwer zu recherchieren.

Immerhin zu einer Anklage oder einem Strafbefehlsantrag kam es in 214 von 1200 registrierten Fällen seit 2015. Als Erfahrungswert der Staatsanwaltschaft lasse sich sagen, dass die meisten Verurteilten Rechtsextremisten waren. Da es in diesen Fällen oft um das Zeigen von Kennzeichen nationalsozialistischer Embleme ging, sei der Beweis in der Regel vergleichsweise einfach zu führen gewesen.