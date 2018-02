Soll maßgeblich am Betrug beteiligt gewesen sein: der Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk (Christina Kuhaupt)

Parlamentarier verschiedener Fraktionen haben den Bremer Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürck (SPD) in einer Plenardebatte aufgefordert, sein Mandat zurück zu geben. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen den fraktionslosen Politiker, der mit seinem Vater Selim Öztürk in Bremerhaven ein System massenhaften Sozialbetrugs organisiert haben soll. Zu dieser Auffassung war ein dafür eingesetzter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss gelangt, dessen Ergebnisse am Mittwoch im Parlament diskutiert wurden.

„Unter der Mitarbeit von Patrick Öztürk konnte dieses System entstehen“, sagte Nelson Janßen (Linke), der den Untersuchungsausschuss geleitet hatte. „Es hat uns verärgert und betroffen gemacht, dass ein Abgeordneter dieses Hauses darein verstrickt war.“ Janßen betonte: „Es ist für uns nicht erklärbar, dass Patrick Öztürk bis heute das Mandat nicht niedergelegt hat.“

"Weigerung Öztürks ist schlicht schamlos"

„Es ist unerträglich, dass Patrick Öztürk diesem Hause nach wie vor angehört“, sagte der CDU-Abgeordnete Thomas vom Bruch. „Wenn das schon für die Abgeordneten unerträglich ist, wie soll das erst Bürgern vermittelt werden?“ Das Parlament müsse sich fragen, ob jahrzehntealte Regelungen zum Schutz von Abgeordneten noch angemessen seien, so vom Bruch. Einem Abgeordneten kann sein Sitz im Parlament nur schwer entzogen werden. Es gelten hohe Hürden zum Schutz des demokratischen Rechts, sich in ein Parlament wählen zu lassen.

„Patrick Öztürks Weigerung, sein Mandat aufzugeben, ist schlicht schamlos“, sagte die SPD-Politikerin Antje Grotheer. „Ich fordere ihn erneut zur Mandatsaufgabe auf.“ Ihr Parteikollege, der Sozialpolitiker Klaus Möhle sagte, Patrick Öztürk habe das Parlament belogen.

„Jeden Tag, den er hier im Haus sitzt, schädigt er den Ruf aller Parlamentarier“, sagte Sülmez Dogan (Grüne). „Sie, Herr Öztürk, haben das Vertrauen der Menschen in unglaublicher Weise missbraucht.“

Hauke Hilz (FPD) betonte: „Auch ich möchte an den Abgeordneten Patrick Öztürk meinen Appell richten, sein Mandat zurück zugeben. Er hat sich nicht an der Aufklärung beteiligt, er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an dem Betrug beteiligt.“

Öztürk verließ 2016 nach großem Druck die SPD-Fraktion, er gehört dem Bremer Landesparlament aber weiterhin als fraktionsloser Abgeordneter an. Am Mittwoch war er nicht anwesend im Parlament – sein Stuhl blieb leer. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt derzeit gegen Öztürk wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug. Die strafrechtlichen Ermittlungen sollen voraussichtlich gegen Ende Juni abgeschlossen sein.